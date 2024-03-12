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專家：巨蛋太多了 台灣養不起

聯合報／ 記者朱冠諭林伯驊洪子凱／連線報導
全台巨蛋有多少 製表／都會地方中心 圖／聯合報提供
全台巨蛋有多少 製表／都會地方中心 圖／聯合報提供

巨蛋政治學當道，台中、新北、台南都要蓋蛋，桃園也想孵「新巨蛋」。專家直言，地方政府蓋得起也要養得起，一年萬人演唱會能有幾場？如何永續營運才是關鍵，不該為解決短期需求卻創造更大問題。

全台已有九顆巨蛋，「重點不是需不需要巨蛋，要透過巨蛋要達成什麼目的？」體育大學休閒產業經營學系教授周宇輝說，各縣市政府規畫巨蛋時，應思考目的是為發展國內或國際賽事、運動觀光或大型娛樂活動；若為國內賽事，內需市場足以支撐嗎？若為爭取國際賽會，一年又有幾場，為了短期需求興建，真的值得嗎？

文化大學都市計劃與開發管理系教授徐國城認為，各縣市搶蓋巨蛋並非壞事，但財務可行性、後續營運成本等，乃是首要考量。

中正大學會計與資訊學系副教授林岳喬以體育賽事為例，職籃、職棒都已有固定場地，會辦在巨蛋可能就是國際賽事或表演賽，但這類比賽一年不超過十場，至於演唱會，爆滿上萬人的一年十幾場，恐怕靠這些都撐不起所有巨蛋。

「台灣太多巨蛋。」林岳喬直言，台中蓋巨蛋並非沒效益，卻可能排擠鄰近現有巨蛋，全台北中南三區域有巨蛋就足夠。

演唱會 財務 體育

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