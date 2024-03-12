麵渣倒溪？ 泡麵土地公廟致歉

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，近日有民眾拍到，疑似廟方人員將吃剩的泡麵倒進廟旁溪水中，批評汙染水資源，並向縣府檢舉。廟方表示，有義工把吃剩泡麵餵魚才亂倒，代為致歉，將宣導約束。南投縣環保局表示，將派員到場了解，依相關法規開罰。

石龍宮供奉土地公、萬善爺等神尊，早年不少人去求明牌，通宵達旦沒東西吃，索性帶泡麵拜拜，自己也能吃，吃剩的就留在廟內，最後相沿成習，「泡麵土地公廟」名號不脛而走，曾創下3天湧10萬人、吃掉5萬碗泡麵的驚人紀錄。

昨天是「頭牙」土地公生，最近到石龍宮參拜人潮多，有民眾發現，前天疑有廟方人員將吃剩的麵，倒進廟旁的溪流，還連續倒了3大盆，完全沒有避嫌；民眾拿手機拍下影片，痛批廟方免費提供泡麵，汙染水資源無法理解，已向公部門檢舉。

石龍宮主委吳常源說，廟內設有廚餘回收槽，廚餘集中後，平時統一倒入廚餘機處置；近日人潮多，有不支薪的信徒義工來幫忙，有義工想把廚餘倒給魚吃，雖無惡意，但廟方代為致歉，將宣導約束，避免再發生。

南投縣環保局表示，初步了解是信徒個人行為，將依廢棄物清理法開罰1200至6000元，如嚴重汙染水質，可依水汙染防治法開罰3萬到300萬元。