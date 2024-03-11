快訊

「請不要認輸！」《七龍珠》作者13年前留給日本震災的訊息

兒盟轉介保母...議員揭男童悲慘身世 等出養卻遭虐近4月無人知

「學姐」黃瀞瑩結婚了！超甜婚紗照曝光 柯文哲、王世堅當證婚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

核定彰化美港公路高架案 學者：要效益評估不要憑長官一句話

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣台61乙線（美港公路）目前是平面道路，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路高架化，預估2034年完工。本報資料照片
彰化縣台61乙線（美港公路）目前是平面道路，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路高架化，預估2034年完工。本報資料照片

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞後，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路（台61乙）高架可行性評估 ，學者認為，高架化也會衍生其他的交通問題，交通部針對可能的負面衝擊妥善規畫，尤其要特別注意成本效益分析；也有學者認為，如果只靠長官一句話，就讓高架化案核定，這樣的決策方式，是我們國家的問題。

美港公路（台61乙）高架全長6.35公里，預估總經費167.84億元由中央全額負擔， 也就是每公里將近30億元，令人咋舌，高架化後，行駛時間將從目前20公分縮短為5分鐘，是否符合成本效益，也受到討論。

「好貴」，逢甲大學逢甲運輸與物流學系教授李克聰表示，既然行政院已經核定，但站在學者立場，會特別注意成本效益分析，雖然高架化節省行車時間也是一種效益，未來做進一步內容審查時，仍須要有成本分析概念。

李克聰說，高架化也會衍生其他交通問題，比如此一路段重車多，開在高架橋上，也會有行車安全問題，公路局應該針對高架化可能造成的負面衝擊，妥善規劃，才能符合效益。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭表示，由於高架化是很昂貴的，類似大型公共建設，應回歸專業，做好經濟效益評估，至於美港公路高架化的每公里造價30億元，以目前物料及勞工成本，大致符合現況。

但她在意的是，美港公路高架化辦理可行性評估，有不少專家參與，若因三姊弟被撞車禍受到社會關注，就由長官一句話，就宣布核定，那麼專業性在那裡？置參與評估的人員、專家於何地？這種決策方式就是我們國家的問題。

交通部公路局今天在彰化伸港自然生態中心舉辦美港公路高架化工程簡報，行政院長陳建仁當場宣布已經核定。記者劉明岩／攝影
交通部公路局今天在彰化伸港自然生態中心舉辦美港公路高架化工程簡報，行政院長陳建仁當場宣布已經核定。記者劉明岩／攝影
交通部公路局今天在彰化伸港自然生態中心舉辦美港公路高架化工程簡報，行政院長陳建仁（左5）當場宣布已經核定後，縣長王惠美（左4）及各級民代都十分高興。記者劉明岩／攝影
交通部公路局今天在彰化伸港自然生態中心舉辦美港公路高架化工程簡報，行政院長陳建仁（左5）當場宣布已經核定後，縣長王惠美（左4）及各級民代都十分高興。記者劉明岩／攝影
彰化縣台61乙線（美港公路）目前是平面道路，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路高架化，預估2034年完工。本報資料照片
彰化縣台61乙線（美港公路）目前是平面道路，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路高架化，預估2034年完工。本報資料照片
交通部公路局今天在彰化伸港自然生態中心舉辦美港公路高架化工程簡報，很多地方人士到場關心。記者劉明岩／攝影
交通部公路局今天在彰化伸港自然生態中心舉辦美港公路高架化工程簡報，很多地方人士到場關心。記者劉明岩／攝影

物流 行政院 逢甲大學

延伸閱讀

全新景點來了！彰化最大公園綠地 「八卦山大佛綠地森呼吸」啟用

彰化3姊弟在路口挨撞命危 換得行政院核定美港公路高架化

蘇丹紅辣椒粉再流入彰化2業者 盤商已出貨給下游業者

振奮！搶救命危彰化姊妹第15天 姊姊手腳會動、昏迷指數升到6

相關新聞

影／麵渣倒溪中汙染水資源？泡麵土地公廟這樣說 南投環保局要罰

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名。但有民眾拍到，疑有廟方人員將吃剩的泡麵倒進廟旁溪中，痛批...

核定彰化美港公路高架案 學者：要效益評估不要憑長官一句話

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞後，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路（台61乙）高架可行性評估 ...

傳欲入民眾黨保中市議員？吳佩芸強調：未主動探詢加入政黨

台中市議員吳佩芸日前退出時代力量，現在以無黨籍身分深耕地方；近日傳出，吳佩芸有意加入民眾黨，對此，吳佩芸強調「並未主動探...

中央挹注6.7億解決彰化水患排水問題 員林下水道工程趕工中

行政院長陳建仁今天視察彰化縣員林市龍燈公園滯洪池，他表示，前瞻建設經費單補助給彰化縣就有6.77億元，進行25項雨水下水道...

中市優化商圈條例再遭退 中市府計畫先做「示範區」

「台中市優化商區發展自治條例」草案今再闖關台中市議會，但法規會委員們認為，條例要求成立委員會，需達百分之百門檻過高；是否...

中科二林園區工程師等近400職缺 3月20日聯合徵才

中科二林園區多家廠商進駐，急缺工程師、機械維修及行政管理等人才，勞動部勞動力發展署中彰投分署將於20日舉辦聯合徵才活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。