核定彰化美港公路高架案 學者：要效益評估不要憑長官一句話

彰化縣陳姓3姊弟2月22日在伸港美港公路與建國路口挨撞後，行政院長陳建仁今天宣布核定美港公路（台61乙）高架可行性評估 ，學者認為，高架化也會衍生其他的交通問題，交通部針對可能的負面衝擊妥善規畫，尤其要特別注意成本效益分析；也有學者認為，如果只靠長官一句話，就讓高架化案核定，這樣的決策方式，是我們國家的問題。

美港公路（台61乙）高架全長6.35公里，預估總經費167.84億元由中央全額負擔， 也就是每公里將近30億元，令人咋舌，高架化後，行駛時間將從目前20公分縮短為5分鐘，是否符合成本效益，也受到討論。

「好貴」，逢甲大學逢甲運輸與物流學系教授李克聰表示，既然行政院已經核定，但站在學者立場，會特別注意成本效益分析，雖然高架化節省行車時間也是一種效益，未來做進一步內容審查時，仍須要有成本分析概念。

李克聰說，高架化也會衍生其他交通問題，比如此一路段重車多，開在高架橋上，也會有行車安全問題，公路局應該針對高架化可能造成的負面衝擊，妥善規劃，才能符合效益。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭表示，由於高架化是很昂貴的，類似大型公共建設，應回歸專業，做好經濟效益評估，至於美港公路高架化的每公里造價30億元，以目前物料及勞工成本，大致符合現況。

但她在意的是，美港公路高架化辦理可行性評估，有不少專家參與，若因三姊弟被撞車禍受到社會關注，就由長官一句話，就宣布核定，那麼專業性在那裡？置參與評估的人員、專家於何地？這種決策方式就是我們國家的問題。