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影／麵渣倒溪中汙染水資源？泡麵土地公廟這樣說 南投環保局要罰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，但有民眾拍到，有人將整盆麵渣倒進溪中，質疑汙染水資源。圖／擷取自「爆料公社」影片
南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，但有民眾拍到，有人將整盆麵渣倒進溪中，質疑汙染水資源。圖／擷取自「爆料公社」影片

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，以拜泡麵、吃泡麵求財聞名。但有民眾拍到，疑有廟方人員將吃剩的泡麵倒進廟旁溪中，痛批汙染水資源，並稱已檢舉；廟方今表示，經查是廟內1名義工想說可餵魚才亂倒，廟方代為致歉，會再宣導約束，避免再發生。環保局則表示，將派員到場了解，並依相關法規開罰。

石龍宮供奉土地公、萬善爺等神尊，早年不少人會去求六合彩、大家樂等明牌，但因過夜求牌沒東西吃，索性帶泡麵求神，自己也能吃，沒吃完就放廟內給別人吃，久了成特殊傳統，「泡麵土地公廟」名號不脛而走，香火鼎盛，曾創下3天湧10萬人、吃掉5萬碗泡麵的驚人紀錄。

而因今天是「頭牙」土地公生，近期前往石龍宮參拜人潮眾多，但有民眾發現，10日時疑有廟方人員將吃剩的麵倒進廟旁的溪流，而且還連續倒了3大盆，完全沒有在避嫌，也因此讓他有機會拿手機拍下影片，並痛批，廟方免費提供信徒泡麵現泡現吃很特別，但汙染水資源令人無法理解，已向當地公部門檢舉。

對此，石龍宮主委吳常源說，廟內設有環保單位認可的廚餘回收槽，將廚餘集中後，平時是由廟方人員統一倒入廚餘機內處置；但近日人潮眾多，有不支薪的信徒義工來幫忙，其中1名義工思慮不周，想說廚餘倒給魚吃，也能餵飽魚，雖出自好意，但行為不當，廟方代為致歉，後續會再宣導約束，避免類似狀況再發生。

南投縣環保局則表示，針對民眾檢舉石龍宮發生民眾任意傾倒未吃完的食物一案，這2天會派員現場了解實際情形。而初步了解是信徒個人行為，該局將依「廢棄物清理法」1200至6000元罰鍰；如現場判斷有嚴重汙染水質，依可「水汙染防治法」開罰3萬到300萬元，也再次呼籲民眾勿將不屬於河川的東西倒入河川。

南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，但有民眾拍到，有人將整盆麵渣倒進溪中，質疑汙染水資源。圖／擷取自「爆料公社」影片
南投中寮石龍宮有「泡麵土地公廟」之稱，但有民眾拍到，有人將整盆麵渣倒進溪中，質疑汙染水資源。圖／擷取自「爆料公社」影片

土地公 廚餘機 泡麵

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