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中央挹注6.7億解決彰化水患排水問題 員林下水道工程趕工中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
行政院長陳建仁(前左二) 今天偕同立委陳素月(前左一 ) 、彰化縣副縣長林田富(前左三 ) 視察員林龍燈公園滯洪池。記者林宛諭／攝影
行政院長陳建仁(前左二) 今天偕同立委陳素月(前左一 ) 、彰化縣副縣長林田富(前左三 ) 視察員林龍燈公園滯洪池。記者林宛諭／攝影

行政院長陳建仁今天視察彰化縣員林市龍燈公園滯洪池，他表示，前瞻建設經費單補助給彰化縣就有6.77億元，進行25項雨水下水道工程。除了龍燈公園滯洪池已完工，還有斥資4460萬施工中的C幹線雨水下水道也預計今年底前完工，將可減緩員林基督教醫院周邊區域淹水問題。

陳建仁今天偕同立委陳素月、彰化縣副縣長林田富、縣議員張欣倩、凃俊任等地方民代視察員林龍燈公園滯洪池。內政部國土管理署下水道工程分署簡報指出，龍燈公園滯洪池及C幹線雨水下水道由中央前瞻預算補助2億1949萬的滯洪池已完工，滯洪容量4.7萬立方公尺，約19座標準泳池容量，抽水機組設置3組共7.5cms，抽排至南平及大村排水，提升區域防洪能力至71mm/hr，歷經去年6月、9月暴雨，確實較以往已大幅縮短退水時間。

陳建仁說，當初要編列前瞻建設經費時，被批評為債留子孫，但現在證明福留子孫，前瞻計畫中央就補助6.77億元經費給彰化縣，除了龍燈公園滯洪池的防洪工程，還有包含C幹線雨水下水道工程等，已大幅改善員林地區的淹水問題，但要改善整個排水系統，還需加強下游的大村區域排水工程，未來也將持續規劃，期望中央與地方合作，來完善員林的排水設施，讓員林不再淹水。

林田富表示，近年來因氣候變遷，極端氣候帶來的瞬間強降雨，防洪治水變成重要考驗，員林龍燈公園滯洪池由中央補助於去年12月啟用，員林市目前東有圓林園滯洪池，西有龍燈公園滯洪池，對解決強降雨水患問題，發揮很大效用，且還規劃有上、下層次立體步道，串聯池底球場，籃球、排球、匹克球、休憩廊道、綜合型遊戲場域及活動草坪，提供民眾平時休閒遊憩空間。

林田富說，為解決員林莒光路及員基附近易淹水地區，除了龍燈公園滯洪池外，C幹線下水道部分也在積極趕工中，預計在今年6、7月完成，完工後對整體員林市的防洪會發揮很大的功效，也希望後續大村排水改善工程，請中央繼續支持。

陳素月表示，治水得上中下游合治，且需通盤考量，也希望彰化縣政府儘速向中央提出「大村排水集水區域逕流分擔評估規劃」改善方案，她將責無旁貸向經濟部水利署爭取經費，以完善排水防洪設施。

員林龍燈公園滯洪池去年底啟用，滯洪容量約19座標準泳池容量，已發揮防洪功能。記者林宛諭／攝影
員林龍燈公園滯洪池去年底啟用，滯洪容量約19座標準泳池容量，已發揮防洪功能。記者林宛諭／攝影
行政院長陳建仁(前右五) 今天偕同立委陳素月(前左五 ) 、彰化縣副縣長林田富(前右四 ) 視察員林龍燈公園滯洪池。記者林宛諭／攝影
行政院長陳建仁(前右五) 今天偕同立委陳素月(前左五 ) 、彰化縣副縣長林田富(前右四 ) 視察員林龍燈公園滯洪池。記者林宛諭／攝影

員林 滯洪池

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