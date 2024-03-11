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武陵農場小編冒險拍猴群吃櫻花 遊客：猴群真的很可怕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場臉書粉專小編昨天直播介紹墨染櫻花，也拍下猴群吃櫻花畫面。圖／武陵農場提供
武陵農場臉書粉專小編昨天直播介紹墨染櫻花，也拍下猴群吃櫻花畫面。圖／武陵農場提供

武陵農場目前是墨染櫻盛開期，白色花海吸引遊客拍照，農場臉書粉專小編昨天直播介紹時，也拍到猴群吃櫻花畫面，他說拍猴群時「超怕被攻擊」，因為四周無人，許多遊客也在粉專留言說，猴群真的可怕，會進遊覽車搶東西，靠近人拉背包。

武陵農場表示，猴群原本在山林中生長覓食，但仍有少數遊客會餵食，造成人猴間的緊張，農場提醒遊客，看到猴子要遵守要領，不餵食、不挑釁、不接觸、不讓食物外露，確保人與猴子間互動能和諧相處，如果看到猴群也要避開。

武陵農場小編昨天下午直播農場墨染櫻花盛開美景，吸引許多人上網看直播，民眾說不能到農場看櫻花，看直播也能身歷其境。

小編拍下猴群在櫻花樹上吃櫻花畫面，他剛開始說拍猴群會害怕，因為當時附近都沒遊客，有人在粉專留言，建議幫母猴結紮，減少猴群數量，也有遊客說自己經驗，曾看過猴子進人遊覽車搶東西，還有遊客說，「這裡的猴子讓我有很大的陰影」；也有遊客說這些猴子懂吃。

武陵農場臉書粉專小編昨天直播介紹墨染櫻花，也拍下猴群吃櫻花畫面。圖／武陵農場提供
武陵農場臉書粉專小編昨天直播介紹墨染櫻花，也拍下猴群吃櫻花畫面。圖／武陵農場提供

櫻花 武陵農場 猴子

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