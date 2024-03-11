鄰居燒柴波及 彰化縣定古蹟壽山堂護龍燒毀

住彰化縣田中鎮縣定古蹟壽山堂旁的85歲陳姓老翁，昨天下午在自家空地燒柴，不小心燒傷自己也燒到住宅，並波及一旁壽山堂，造成護龍內部被燒毀，肇事責任釐清中。文化局長張雀芬表示，壽山堂是縣定古蹟，文化局立即通報文化部文資局，文資委員將會前往了解，如果涉及人為波及損害古蹟，將依文資法裁罰，並向肇事者徵收修復費用。

據了解，雖然火警約1個小時即告撲滅，壽山堂護龍內部分木製家具被燒毀，幸好外觀主體未嚴重受損。陳姓屋主四肢7%面積一度燒燙傷及嗆傷，送往田中仁和醫院救治，意識清楚，無生命危險，火災原因正釐清調查中。

彰化縣田中鎮縣定古蹟壽山堂昨天下午發生火警，護龍內部被嚴重燒毀。圖／民眾提供

壽山堂是田中鎮清朝秀才陳紹年故居，爲傳統清代三合院建築，旁有洋風日式建築，正身屋簷的燕尾象徵秀才之家，還有「四坡水」屋頂，陳紹年的孫子陳景崧是當地名醫，曾孫陳時英還曾任彰化縣長；壽山堂是田中鎮有代表性的古蹟建築，見證田中早期的發展歷史，且建築工法精細，具有歷史性與建築藝術價值，縣府在2015年5月指定爲縣定古蹟。

家族成員為了文化保存問題也曾分二派，多年前還曾發生反對列古蹟的一派雇人毀損護龍磚牆，後來又進行修復，如今又再一次受到火災毀損。

文化局表示，除由消防局調查和鑑定起火原因外，縣府後續將向文化部文化資產局申請經費辦理緊急搶修，包括緊急文化資產調查研究、現場安全維護與圍籬封鎖、火場與建物構件清理、清點及緊急加固等，並依文化資產保存法規定裁罰肇事者，之後再徵收修復費用。