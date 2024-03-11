抓濫倒垃圾 中部科技執法奏功

河川常被丟棄廢棄物阻塞水流，也影響環境衛生，彰化縣政府水資處主動出擊，鎖定被丟廢棄物的熱點布下20個「天眼」監視點，從去年至今已揪出333件，總裁罰金額達140萬元，有效遏阻濫倒行為。不過，民代認為，在監控地點也應設置提醒的告示牌，被罰民眾才會心服口服。

縣府水利資源處長陳詔慶說，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，往往也成為環境死角，過去還被整車傾倒廢棄物，水資處從2020年開始運用科技執法，鎖定舊濁水溪、顏厝排水、二林溪、清水溪、員林大排、番雅溝排水、三塊厝排水、大同排水等熱點，設置20個移動式攝影機，並滾動式檢各髒亂熱點，視需要機動改換監控點查緝。

水資處表示，累計從去年起到上月，共取締有333件，其中有9成案件，都是民眾順手亂丟的垃圾，體積都不到1立方公尺，即移由環保局依廢物清理法開罰，每件罰額是1200元到6000元，罰款總數約72萬元，其餘超過1立方公尺共有25件，則以水利法裁罰，多以2萬7500元裁罰，總裁罰金額約68萬元。

彰化縣議員劉珊伶認同水資處主動出擊，但同時建議，除在違規熱點設置監視設備外，也應設置告示牌提醒設有監控設備，讓被取締的民眾心服口服，並應機動改換監控地點，才能發揮遏阻效果。

南投縣環保局表示，縣內烏溪、濁水溪等主要河川或其支流的河川地，多為三、四河局管轄，通常都有設置相關設備監控；針對縣內疏洪道、風景區或工業區等周邊大型排水溝或渠道，雖未設置監視設備，但透過科技執法投放水質感測器，若發現有異常，經查可能是排放汙水或亂丟垃圾，後續就會加強監視取締。

埔里鎮杷城疏洪道是當地「母親河」，但過去常遭亂丟垃圾，公所2020年沿著全長5公里的河道沿線裝設監視器，果然遏止亂丟垃圾行為；公所表示，裝了監視器後落實取締，不肖人士真的不敢亂丟，有效降低隨意棄置垃圾亂象。

台中市環保局表示，現在都在橋梁、路旁架設攝影機，若有民眾舉發、巡檢人員發現，即可調用監測畫面，協同警方調查。