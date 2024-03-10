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影／國小女童擲出「8聖筊」奪頭獎賓士車 母親：從小運氣好

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮從大年初二到今天舉辦財神賜財接福擲筊活動，今天擲出最大獎賓士車。圖／豐原慈濟宮提供
豐原慈濟宮從大年初二到今天舉辦財神賜財接福擲筊活動，今天擲出最大獎賓士車。圖／豐原慈濟宮提供

豐原慈濟宮從大年初二到今天舉辦財神賜財接福擲筊活動，今天下午擲出最大獎賓士車，由國小張姓女童擲出8個聖筊拿到最大獎，母親立即帶她進慈濟宮向媽祖道謝。

擲筊總決賽今天上午在慈濟宮進行，今年舉辦擲筊送汽車活動贈送最大獎項賓士轎車等27大獎項，總價值新台幣235萬元以上，參加總人數5780人次，今天進入決賽人數706人。

上午決賽場次最高8杯，由國小張姓女童領先，第二高7杯由廖姓男子奪得，最後成績下午揭曉，最高杯數8杯，張姓女童奪得頭獎。

她表示，沒想過會得到最大獎，等到第6杯時開始緊張，母親說女兒從小運氣好，今天只是平常心參加，獲知得到賓士車時全家人都很高興，她立即帶女兒向慈濟宮媽祖道謝。

台中市 媽祖 財神 賓士

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