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寵愛迷你馬拉松今開跑！趣味鏡頭多 田中馬推友善動物 善待土地

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，上千民眾帶著小朋友和自己心愛的毛小孩一起路跑，趣味鏡頭引人會心一笑。圖／彰化縣政府提供
台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，上千民眾帶著小朋友和自己心愛的毛小孩一起路跑，趣味鏡頭引人會心一笑。圖／彰化縣政府提供

台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，上千民眾帶著小朋友和自己心愛的毛小孩一起路跑，趣味鏡頭引人會心一笑，田中馬拉松總幹事鄭宗政說，希望馬拉松活動也能將「寵愛動物、善待土地、珍惜資源」的精神推廣出去。

中華民國舒康樂活運動協會與彰化縣政府、田中鎮公所合辦田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」，去年第一屆僅有3公里毛小孩組、5公里組，今年再增加10 公里組，由於路跑門檻低，吸引許多家長帶著小朋友和毛小孩一起參加。

彰化縣副縣長林田富、田中鎮長蕭淑芬、舒康樂活運動協會理事長張鴻均、總幹事鄭宗政、田中馬拉松創辦人之一的縣議員鄭俊雄等人為選手搖鈴下，在彰化高鐵田中綠園路廣場開跑，今天活動也結合植樹節公所發放樹苗，並首度選出200多位寵愛友善大使宣誓未來將以身作則，將「寵愛家人、善待動物、珍惜資源」的精神落實在生活中，也把友善大地的觀念向下紮根。

和毛小孩一起路跑也趣味鏡頭不斷，有的毛小孩一路往前衝，主人得跟在後面努力拉著牽繩追，有些主人貼心的為毛小孩準備推車，推著毛孩跑，毛孩坐在車上看風景，也有毛小孩跑累了，主人只得抱著毛孩跑。

今年還安排了毛小孩運動會、寵愛市集、寵物健檢等活動，鄭宗政說，協會希望推廣綠色永續理念，也鼓勵孩子們帶著自己心愛的玩具一起路跑，讓孩子們從小學習愛惜資源。

林田富說，縣府積極發展地方運動特色，是全台舉辦最多馬拉松的縣市，並辦理「運動i臺灣2.0」計畫，獲教育部體育署評比為去年績效特優縣市，爭取到今年2794萬元經費，將在全縣26鄉鎮市辦理各項運動賽事及體育推廣活動，帶動全民運動風氣。

台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，小朋友為自己的寵物精心打扮，一起路跑。圖／鄭宗政提供
台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，小朋友為自己的寵物精心打扮，一起路跑。圖／鄭宗政提供
台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，上千民眾帶著小朋友和自己心愛的毛小孩一起路跑，趣味鏡頭引人會心一笑。圖／鄭宗政提供
台灣米倉田中馬拉松系列活動「寵愛迷你馬拉松」今天登場，上千民眾帶著小朋友和自己心愛的毛小孩一起路跑，趣味鏡頭引人會心一笑。圖／鄭宗政提供

毛小孩 運動 馬拉松

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