春暖花開來彰化追花 賞花攻略看過來

春暖花開，這時節來彰化追花，包括黃花風鈴木、苦楝花、蜀葵花、花旗木、木棉花等，都花開燦爛，各鄉鎮市也都陸續推出花季，迎接各地的遊客，彰化縣政府提供賞花攻略，歡迎民眾來彰化進行一趟賞花的輕旅行。

芬園鄉彰南路1段到3段兩側種有長達5公里的黃花風鈴木，有「黃金大道」美名，目前開花已逐漸進入尾聲，接續的是二水坑內坑步道兩側成排盛開的黃花風鈴木，在幽靜的林間彷如「黃金隧道」，台1線彰化溪州段、社頭忠義路等也是知名賞花景點，民眾要把握花期前往。

木棉花也熱情綻放，近年超人氣的彰化木棉花道就位在東螺溪畔，從埤頭鄉至二林鎮綿延數公里，是全台最長的木棉花道，木棉花樹映照在剛插秧的稻田，美不勝收，來這裡騎自行車賞花、吹吹風，還可去有稻米博物館「台灣穀堡」、冰粽發明館、怪獸百寶村等觀光工廠，二林鎮美食如蕎麥麵、炸粿、肉圓等，也令人垂涎。

此外，竹塘鄉田頭堤防的木棉花道同樣擁有高人氣，「2024竹塘鄉水神傳說木棉花季」昨天登場，參加活動還可順遊全台最「寬」的九龍大榕公以及日式建築風格的明航寺等。

二水鄉源泉派出所附近的「粉紅花旗木」，每當集集小火車經過時，與粉紅花旗木同框的絕美畫面，是最熱門的拍照打卡景點，縣府城觀處表示，花旗木預計在3月中盛開，二水鄉也規劃在3月23日至4月21日舉辦花旗木活動，可順遊二水老街探訪百年老店三義泉和德醬油、品嘗二水美食火燒麵，去董坐石硯藝術館進行水墨體驗 DIY，來一趟人文懷舊之旅。

田中鎮梅州街的「九重葛」花牆，巨型花瀑傾瀉而下，繽紛美麗，城觀處表示，現已開了7成，賞完花可以去參觀口罩國家隊華新口罩觀光工廠，來到田中老街吃有名的田中高麗菜飯、選購古早味蜜麻花，再漫步田中森林公園來趟自然生態之旅。