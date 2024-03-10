中市烏日掃墓引燃雜草 挨罰3000元

清明節將屆，各公墓出現祭祖人潮，台中市消防局出動空拍機，預防公墓火警。台中市烏日區第六公墓昨上午發生火警，轄區溪湳分隊到場搶救撲滅，經調查有對夫妻焚燒金紙時，不慎引燃周遭雜草釀火警，挨罰3000元；這是今年首張公墓火警罰單。

每年農曆春節到清明前後，都是掃墓季節，常發生公墓火警，甚至演變成山林火災。去年沙鹿曾有公墓火警，火勢燒上國道三號邊坡；上周沙鹿墓園也發生火警，濃煙影響國道三號駕駛視線。台中市消防局統計，2022年清明前後共發生99件墓地火警，去年同期有43件，今年2月發生17件。

台中市消防局表示，昨天上午烏日公墓火警，行為人主動打119報案，消防員到場撲滅火勢，因為行為人燒金紙時，引燃周邊雜草釀災，將依消防法開罰3000元，這也是今年首張公墓火警罰單。

消防局表示，去年查獲2件墓園火警，因情節重大，移送警察局依放火罪處查處；另外若火勢過大，環保局也可依空汙法開罰，最高可處10萬元，甚至可按日處罰，呼籲掃墓小心火燭。

民政局長吳世瑋說，清明掃墓容易產生火警，過去在清明節前為公墓割草，但草料留置在原處，一旦有火苗就會延燒，今年編列4600萬元，針對29區152處公墓雇工割草並清運，降低火警。

農業局長張敬昌表示，市府在大肚山造林，設置2處防火緩衝帶，分別在龍井區龍新段1.02公頃，靠近龍目井步道旁，以及大肚區萬陵段0.98公頃，靠近華南路1號公墓，各設置長達270公尺、540公尺的防火林帶。