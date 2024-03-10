油煙有害健康 醫師：注意烹調方式

台中美食多，尤其火鍋、燒烤店也多，餐飲油煙容易釀民怨，也危害健康。醫師表示，餐飲油煙易導致過敏、氣喘、呼吸道症狀，甚至有致癌風險，餐飲業應加裝油煙過濾設備，避免擾鄰，油煙成分會引發咽喉疼痛、眼睛乾澀，但舉證不易；另外油煙導致周邊鄰居關係不睦與精神壓力，長久也都是問題。

診所醫師魏嘉慶認為，民眾遇到餐飲油煙問題，可向環保局檢舉，餐飲業油煙若擾鄰，三天兩頭被檢舉也不堪其擾，呼籲餐飲業加裝油煙過濾設備，敦親睦鄰。

中山附醫家庭暨社區醫學部主任顏啟華說，餐飲油煙易刺激黏膜，引起流淚、咳嗽等，油煙成分也含有PM2.5細懸浮微粒，長期吸入恐致癌；另外焦化煙霧、多環芳香烴等成分，可能造成中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

顏啟華建議，民眾自家烹調油煙，可改變烹飪習慣，以煮、燜、蒸等方式，取代炒、炸、烤，自家抽油煙機可選用效能高的，在烹調前先開啟，煮完後不要馬上關閉，待油煙吸完再關閉；生活中多喝水、多吃十字花科蔬菜、抗氧化蔬果，養成運動習慣，作習正常睡眠充足。

診所醫師施勝桓說，餐飲油煙也是種空汙，易引發過敏、氣喘，以及呼吸道疾病等，室內可開啟空氣清淨機，淨化室內空氣。