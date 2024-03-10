聽新聞
test
0:00 / 0:00

餐飲油煙投訴多 中彰僅開罰1件

聯合報／ 記者余采瀅林敬家／連線報導
都會區餐飲店林立，油煙味讓附近住戶快抓狂，但稽查檢驗困難，中市環保局輔導改善。圖／台中市環保局提供
都會區餐飲店林立，油煙味讓附近住戶快抓狂，但稽查檢驗困難，中市環保局輔導改善。圖／台中市環保局提供

住宅區早餐店、餐飲店林立，生活機能便利，但周邊鄰居飽吸「油煙」苦不堪言。台中南屯有早餐店每天遭檢舉，店家氣到掛布條反嗆，彰化田中有學區宅被早餐店包圍，每天被油煙燻到不敢住。台中市環保局表示，去年餐飲油煙陳情案2732件，但取締不易，已連續3年零開罰；彰化陳情案452件，僅開罰1件。

台中南屯有家早餐店，鄰居不滿每天清早飄散的油煙臭味，天天到店家站崗錄影檢舉，嚇跑不少客人；老闆氣得掛布條反嗆對方，鄰里不睦鬧得很不愉快。彰化田中鬧區學區附近，早餐店連著開，有住宅對面與隔壁都是早餐店，每天清晨被鍋鏟聲吵醒，緊接著油煙味入侵，即使緊閉門窗，讓人燻到不敢住。

類似問題層出不窮，台中南區有社區大樓店面開麵店，每天熬煮湯頭的味道散出，有人覺得香，但也有人受不了；隔壁有家燒烤店，社區中庭常瀰漫著燒烤味，最靠近的住家只好緊閉門窗。

環保稽查人員說，餐飲油煙投訴多，但達到汙染標準不容易，尤其餐飲店「集市」開店，店家緊鄰，很難明確判定油煙來源；有次出動稽查採樣，卻遭回嗆「又不是只有我一家」，因舉證不易，很難開罰。

台中市環保局統計，去年餐飲油煙陳情案2732件，其中餐廳自助餐等熱炒油煙檢舉最多1316件，其次為油炸油煙490件、燒烤油煙443件、早午餐油煙394件；臭豆腐、烘焙、火鍋等油煙陳情89件，但去年零開罰。彰化縣環保局表示，餐飲業油煙去年陳情452件，也僅開罰1件。

台中環保局長陳宏益說，油煙異味不像噪音有分貝數可佐證，目前得靠人工「聞臭」測試，油煙味難認定，仍在研議可檢測異味的儀器；目前以輔導業者設置靜電油煙設備，除非屢不改善才會祭出空汙法，但近3年都沒開罰；曾遇到業者為了省錢，裝了油煙汙染防制設備卻不用，後續會加強追蹤。

彰化縣環保局指出，近年多輔導學校餐廳改善油煙問題，去年針對早餐業，尤其是連鎖早餐店，透過總公司宣導，將油煙處理作為加盟店管理標配。

早餐店 環保局長 自助餐 臭豆腐 餐廳 餐飲業

延伸閱讀

畜牧惡臭民怨增 屏縣環保局稽查業者竟偷排繞流將重罰

「f翁天信」到處貼惱人又汙染環境 嘉市環保局追查結果曝

台中市偏僻樹林被丟垃圾 環保局長：可加裝流動式錄影機追查

中市改造84座老舊公廁 全面加裝扶手「翻轉公廁髒濕臭印象」

相關新聞

彰化3姊弟遭撞 美港公路高架現曙光

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟2月22日走美港公路與建國路口斑馬線時，遭蕭姓駕駛的休旅車撞飛，姊妹2人命危；美港公路目前是平...

危險路口高架 學者憂治標未治本

彰化縣伸港鄉陳姓國小三姊弟日前遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，兩姊姊腦傷嚴重還在搶救中；彰化縣府與地方雖長期爭取高架化，...

油煙有害健康 醫師：注意烹調方式

台中美食多，尤其火鍋、燒烤店也多，餐飲油煙容易釀民怨，也危害健康。醫師表示，餐飲油煙易導致過敏、氣喘、呼吸道症狀，甚至有...

投139線改裝車噪音 近月取締41件

南投市139線縣道又出現改裝車製造噪音，從春節連假迄今，當地居民飽受改裝車噪音干擾，有時入夜後車隊呼嘯而過，讓人難以入眠...

台中攀樹賽 民眾體驗說好玩

不少人兒時記憶是爬樹，但都會區想爬樹很難，台灣都市林健康美化協會昨起在台中公園舉辦台灣攀樹國際錦標賽，9國45名攀樹好手...

餐飲油煙投訴多 中彰僅開罰1件

住宅區早餐店、餐飲店林立，生活機能便利，但周邊鄰居飽吸「油煙」苦不堪言。台中南屯有早餐店每天遭檢舉，店家氣到掛布條反嗆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。