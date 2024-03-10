餐飲油煙投訴多 中彰僅開罰1件

住宅區早餐店、餐飲店林立，生活機能便利，但周邊鄰居飽吸「油煙」苦不堪言。台中南屯有早餐店每天遭檢舉，店家氣到掛布條反嗆，彰化田中有學區宅被早餐店包圍，每天被油煙燻到不敢住。台中市環保局表示，去年餐飲油煙陳情案2732件，但取締不易，已連續3年零開罰；彰化陳情案452件，僅開罰1件。

台中南屯有家早餐店，鄰居不滿每天清早飄散的油煙臭味，天天到店家站崗錄影檢舉，嚇跑不少客人；老闆氣得掛布條反嗆對方，鄰里不睦鬧得很不愉快。彰化田中鬧區學區附近，早餐店連著開，有住宅對面與隔壁都是早餐店，每天清晨被鍋鏟聲吵醒，緊接著油煙味入侵，即使緊閉門窗，讓人燻到不敢住。

類似問題層出不窮，台中南區有社區大樓店面開麵店，每天熬煮湯頭的味道散出，有人覺得香，但也有人受不了；隔壁有家燒烤店，社區中庭常瀰漫著燒烤味，最靠近的住家只好緊閉門窗。

環保稽查人員說，餐飲油煙投訴多，但達到汙染標準不容易，尤其餐飲店「集市」開店，店家緊鄰，很難明確判定油煙來源；有次出動稽查採樣，卻遭回嗆「又不是只有我一家」，因舉證不易，很難開罰。

台中市環保局統計，去年餐飲油煙陳情案2732件，其中餐廳、自助餐等熱炒油煙檢舉最多1316件，其次為油炸油煙490件、燒烤油煙443件、早午餐油煙394件；臭豆腐、烘焙、火鍋等油煙陳情89件，但去年零開罰。彰化縣環保局表示，餐飲業油煙去年陳情452件，也僅開罰1件。

台中環保局長陳宏益說，油煙異味不像噪音有分貝數可佐證，目前得靠人工「聞臭」測試，油煙味難認定，仍在研議可檢測異味的儀器；目前以輔導業者設置靜電油煙設備，除非屢不改善才會祭出空汙法，但近3年都沒開罰；曾遇到業者為了省錢，裝了油煙汙染防制設備卻不用，後續會加強追蹤。

彰化縣環保局指出，近年多輔導學校餐廳改善油煙問題，去年針對早餐業，尤其是連鎖早餐店，透過總公司宣導，將油煙處理作為加盟店管理標配。