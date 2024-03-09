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彰化姊妹遭撞...陳建仁下周視察美港公路高架化 傳有望核定

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣台61乙線（美港公路）目前是平面道路，地方認為平時重車多，為了交通安全建議採高架化。報系資料照
彰化縣台61乙線（美港公路）目前是平面道路，地方認為平時重車多，為了交通安全建議採高架化。報系資料照

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟2月22日走美港公路與建國路口穿線時，遭蕭姓老駕駛的休旅車撞飛，造成姊妹2人命危；美港公路目前是平面道路，地方爭取高架化多年，公路局辦理可行性評估送審國發會審查已1年多，行政院長陳建仁3月11日將到場視察，地方認為現場宣布核定的機會很大。

立委陳秀寳說，2020年開始就積極推動美港公路高架化，當時的交通部長林佳龍啟動可行性評估，原本預計2022年就應該通過，但一直到今年才要核定，算是延遲了，但因涉及經費龐大，當初估經費約106億元，現在已經要160多億，加上除了交通評估，人文和自然生態都納入考量。

陳秀寳也說，國發會曾將計畫退回給交通部重新檢討，過程較為謹慎，這次行政院長將親自下來，代表對美港公路高架化的輪廓已較明確。

彰化縣議員賴清美指出，現在的美港公路大車、小車、機車和行人一起走，沿途路口多，危險度高，和美警分局提供給她的資料顯示，6.5公里長的美港公路開通12年多來至今，共發生1326件車禍事故，造成8人死亡、390人受傷；陳姓3姊弟也是因為走在美港公路與建國路口時遭休旅車撞飛，下周一會將肇事數據提給院長參考。

縣府工務處長林漢斌說，美港公路原是台74線中彰快速道路規劃路線，後來中彰快速道路與國道3號共構後，美港公路改走平面，目前寬度在都市計畫區內為40公尺，非都市計畫區內35公尺，全線均按平面雙向各2車道設置，中間已預留高架橋用地。

林漢斌也說，目前美港公路高架化可行性評估在國發會審查中，若計畫能核定將進行設計，地方立場會配合中央。美港公路車流量勢必更大，高架化工程勢在必行，與交通部討論過程都認為美港公路可作為中彰科技廊道，從線西、全興工業區接和美大橋，未來中科的衛星工廠可設在彰化，有助於帶動彰化產業，也紓解國道1號、3號車流。

交通部長 彰化 撞飛 陳建仁

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