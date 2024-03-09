任台中市政顧問後現身健身會館 蔡壁如籲「運動就對了」

北部健身會館KX Pilates首度到台中開設旗艦店，任台中市政府有給職市政顧問後鮮少公開露面的蔡壁如出席站台，蔡更親自下場體驗，她說，「運動就對了！」除了讓自己身心健康，也有好的健康生活心態。

KX Pilates台中市府旗艦店昨開幕，台中市政顧問蔡壁如前往祝賀。她說，六都裡面台中肥胖人口比例過高，她最近開始養成運動習慣，會利用假日去爬山，不管清水鰲峰山、大甲鐵砧山，甚至最近去爬火炎山，也要去走大坑步道，會訓練自己爬小百岳，目標是要征服谷關七雄。

KX Pilates動態彼拉提斯在北部已有四間會館，其中女性會員高達9成9，為了歡慶台中市府旗艦店開幕，祭出姊妹、閨蜜或母女等，2人同行1人免費，推薦親友送課程、15分鐘免費體驗等多項優惠，期望吸引更多女性為健康「動起來」。

KX Pilates執行長史奎謙說，2020年自澳洲引進主打器械輔助的動態彼拉提斯課程，但受疫情衝擊，延後了2年，2022年才設立健身會館門店，目前在北部及台中共有5家門市，今年預計將在竹北、新莊、豐原、中永和、台南等陸續開設超過10家門市。