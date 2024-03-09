中市標售抵費地 盧秀燕：有錢何必賣

內政部長林右昌與台中市長盧秀燕日前為了重劃的抵費地該不該賣隔空交鋒，台中市府前天依原計畫開標，標脫率約4成，市庫進帳86億元。內政部長林右昌對市府執意標售土地表示「遺憾」。盧秀燕昨在市議會說，有些直轄市比台中多分配1千億的前瞻預算，「如果我們有1千億，何必去賣200億的土地？中央要我們不要賣土地，就比照其他城市給我們1千億」。

台中市議會昨開臨時會，國民黨議員劉士州先要求盧秀燕說明為何未暫緩標售抵費地，但因抵費地案並未列入專案報告議程中，盧遭議長張清照阻擋說「請市長不用回答」。民進黨議員林祈烽嗆劉士州說「懂不懂議事規則，藐視主席」，雙方因此爭論，主席裁示休息10分鐘後，議長再給劉士州3分鐘發言。

劉士州說，內政部長林右昌對市府賣抵費地表示遺憾，並認為此舉會有定錨效應，恐帶動地價和房價飆漲，這對台中是種侮辱，中央補助高雄前瞻預算1千多億，台中才200多億，「不給中市府錢，還不讓台中市標售抵費地」。

盧秀燕回應說，有些直轄市比台中市多分配1千億的前瞻預算，「如果我們有1千億，何必去賣200億的土地？」標售土地就是要籌措經費，每天有2、3萬的孩子要吃免費營養午餐，要支付30、40萬名長輩的免費健保、為5萬名公教警支付薪水等，路要做，公園要維持，這些都要錢，「中央如果要我們不要賣土地，就比照其他城市給我們1千億」。

劉士州也問盧秀燕「市府有沒有賣掉社宅用地？」盧說「沒有呀！」中央、台中社宅土地都不在標售範圍，要賣的土地是重劃後要還掉成本的，有重大建設必須籌措預算，我們沒有1千億，柴米油鹽醬醋茶都要支付。

盧秀燕說，市政建設的開發成本也都要還，不然一直債台高築，沒有還本還息，讓後代子孫背負債務嗎？（賣地）這是正常程序，每個縣市、每個市長都在做，包含林右昌部長在基隆市長任內也有標售土地。

民眾黨台中市議員江和樹認為，台中抵費地如果不能賣，難道中央是要逼台中「債留子孫」嗎？如果內政部認為抵費地會造成地價上漲，那就修法全國一致，現在起全國都不要賣。