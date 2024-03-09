春耕少雨 日月潭水位大降4公尺

春耕用水加上少雨，日月潭蓄水量跌破億噸，目前只有9744萬噸，水位高744.39公尺，與滿水位落差達4公尺；部分潭底裸露，朝霧、玄光碼頭浮排暫拖離，遊客擔心重演缺水危機。台電大觀電廠表示，目前是春耕用水，灌期結束後，盼能維持7成水位，今年降雨狀況不明確，呼籲節約用水。

不少遊客近期到日月潭，發現岸邊土石裸露，水位大降4公尺，碼頭浮排更是降低1.5層樓高，許多人擔心會重演3年前缺水、乾旱場景。

大觀電廠表示，日月潭水庫晚間供應大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠水力發電，白天再將水源抽回日月潭蓄存，目前日月潭水庫有效蓄水率仍在7成以上，預估日月潭今年枯水期最低水位會將到742公尺，目前仍靠海拔較高的霧社水庫補充。

副廠長洪文龍表示，去年11月迄今，日月潭集水區降雨量僅歷年7成，目前放水量每秒20噸，3月下旬會減少至每秒10噸，4月放水量會再減少；前天水庫儲水還有1億噸，但昨早跌到只剩7成5、9744.36萬噸；去年同期剛好也是3月2日跌破億噸，只有9995萬噸。

台電表示，近期已每日監看水量，春耕供水結束前，平均水位控制在7成，下游灌溉及民生用水優先使用濁水溪川流水；3年前全台乾旱時，日月潭水位曾在2021年5月18日降到734.8公尺，創下日月潭水庫啟用後最低水位，不過只要不低於734公尺，都不影響正常水力發電。