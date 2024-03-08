慶祝婦女節 中市表揚傑出女力代表28人

今天是國際婦女節，台中市政府表揚28名傑出女力代表，其中波蘭籍新住民唐寶玲成立台中第1家無包裝商店，推動無塑生活。而市政顧問蔡壁如也首度公開為運動會館站台籲養成運動習慣。

慶祝38國際婦女節，台中市政府社會局今天舉辦「女力All-in．啟發包容」記者會，由副市長鄭照新表揚28名傑出女力代表，致贈手工編製的玫瑰花環，呼應1908年紐約婦女遊行提倡口號「麵包與玫瑰」。

台中市社會局說明，傑出女力代表來自6大議題領域，發揮卓越的影響力及創造力。其中，田徑選手許樂在2022聽障奧運會100公尺跨欄項目，為台灣及台中贏得首面金牌；還有桌球選手林姿妤，讓大家看見在運動場上奮力展現的年輕女力。

至於波蘭籍新住民唐寶玲成立台中第一家無包裝商店，推動無塑生活，為台灣的永續環境盡一份心力；原鄉之子孔秀蘭為和平鄉原民長者成立第一家日照中心；恩典自立生活關懷協會總幹事李美惠，從受照顧者轉為爭取權益的實踐者，肢體不便仍積極投入公共事務及福利倡議，協助身障者自立。

此外，從民眾黨立委候選人轉任台中市政府市政顧問的蔡壁如，在婦女節也首度公開為從北部南下開設旗艦店的健身會館站台，她表示，已慢慢融入這裡的生活，還呼籲大家要養成運動習慣，自己也常利用假日爬山，目標是想征服谷關七雄。