台中社宅「中央一戶都沒蓋」？ 盧秀燕喊話：中央加油

台中市長盧秀燕指中央在台中社宅一戶都沒開工，遭國土署反駁並非事實，住都中心推動台糖公營學苑社宅已入住200多戶。國民黨議員楊大鋐質疑中央在台中社宅一戶都沒完工，台中社宅蓋得多還要被檢討？批評中央「刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨！」民進黨議員陳淑華反批，中市府用中央土地蓋社宅，卻說中央一戶社宅都沒動工，「盧市長做人不厚道」。

對此，盧秀燕表示，蔡英文總統提出8年興辦20萬戶社會住宅政策，蔡總統任期只剩兩個多月，希望中央在台中市要蓋的7000戶趕快蓋，台中市興建中與完工的社宅已經達標，「希望中央加油」。

台中市議會今進行臨時會專案報告，楊大鋐說，台中市府的社宅蓋得比中央多，結果還要被檢討，中央說在台中目前有203戶新完工，但這203戶是台糖公營學苑，前身是台糖自營收租的學生宿舍，宿舍早於100年就已取得使用執照，只因去年7月加入「旅館及公私有房轉型社宅專案」，才轉作社會住宅使用。

楊大鋐說，中央社宅數字灌水，新宅蓋不出、舊宅來充數！自己蓋社宅蓋太慢，不檢討改進，還意圖用「市府依法標售抵費地，呼籲縣市政府要把重劃區或區段徵收的抵費地專案讓售給中央興建社宅」模糊焦點，怎不盤點在台中的國有土地？

楊大鋐說，中央沒要求自己先從台糖土地去做社宅，反而要縣市政府拿出區段徵收或市地重劃的開發面積3至5%土地供社宅使用，並專案讓售給中央興辦社宅，這到底有無法律依據？

國民黨市議員陳政顯也說，中央若缺地蓋社會住宅，為何不找台糖？