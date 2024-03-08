台中抵費地駁火！林右昌喊遺憾 民代：逼債留子孫？

內政部與台中市政府日前因抵費地駁火，中市府昨維持原計畫開標，內政部長林右昌表示「遺憾」，認為恐有定錨效應，帶動地價跟房價飆漲，並提及要考量社宅用地才有辦法回應民眾期待；民眾黨台中市議員江和樹認為，他反對「專案讓售給中央蓋社宅」，台中抵費地如果不能賣，難道中央是要逼台中「債留子孫」嗎？

台中市昨開標13期大慶、14期美和庄市地重劃區抵費地，標脫率約四成，市庫進帳86億元。

林右昌昨受訪時表示，台中市這件事情說實在有點遺憾，台中市政府土地標售訂定底價比周邊高20%，中央特別提醒會有定錨效應，帶動地價跟房價飆漲，是大家所不樂見。中央過去訂定社會住宅目標，很多中央公共建設也都在大台中，若有任何建設，尤其是區段徵收、市地重劃等，需要考慮交通、區位，儲備適當社宅用地，才有辦法回應民眾期待，以及未來10年、20年社宅興建需求。

江和樹說，林右昌說要台中「專案讓售給中央蓋社宅」，他第一個就反對，中央自己敗家敗不夠，還要敗到地方政府，要台中抵費地停售蓋社宅，他質疑是針對台中？還是全國一致？

江和樹指出，台中是台灣發展最快速的地區之一，區段徵收和市地重劃也多，可是這些開發、公共建設都需要錢。區段徵收的「配餘地」，以及市地重劃的「抵費地」如果不能賣，開發成本就還不了，還要付利息，民進黨中央政府這是逼我們「債留子孫」嗎？