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新冠疫情再起 台中今重啟疫苗快打站2.3935萬長者接種

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市今重啟新冠XBB疫苗快打站，南屯區接種站打氣爆棚，現場提早10分鐘開打，並緊急增加100張等候椅等因應。記者趙容萱／攝影
台中市今重啟新冠XBB疫苗快打站，南屯區接種站打氣爆棚，現場提早10分鐘開打，並緊急增加100張等候椅等因應。記者趙容萱／攝影

疾管署監測資料顯示，國內新冠疫情年後再起，台中市2周內新增新冠併發症病例214人，今年累計逾749例。台中市政府今明兩天針對長者重啟46站新冠XBB疫苗快打站，衛生局統計，今天首日共開設68場次，長者接種意願踴躍，今天總計接種2.3935萬人，接種率10.5%。

台中市政府因應新冠疫情，今明兩天在台中29個行政區，針對65歲長者開設46站、118場次快打站，透過民政系統，發出約39萬張接種通知單。

南屯區長林秋萬說，南屯區快打站設於慈濟台中靜思堂，今天早上分三梯通知約4000人打疫苗，長者時隔一年多打疫苗，接種意願高，今天上午8時30分開打，部分長者提早前來，出現排隊現象，現場人員連忙請長者入坐等候，並提早10分鐘開打，近半小時內報到150人，現場緊急增加100張等候椅、原本2條打線，再加開2條打線因應，縮短長者等候時間，預估接種率超過2成。

疾管署統計，台中市今年至3月2日（上周六）累計新冠併發症749例，其中上上周第8周首度破百例，飆升到133例，上周第9周新增81例，二周內合計新增214例。

衛生局說明，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網查詢，也可在「台中市政府疫苗預約系統」預約；全台灣最美的台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，符合公費疫苗施打資格者無需預約，隨到隨打。

承接台中市文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說明，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

台中市今重啟新冠XBB疫苗快打站，南屯區接種站打氣爆棚，現場提早10分鐘開打，並緊急增加100張等候椅等因應。記者趙容萱／攝影
台中市今重啟新冠XBB疫苗快打站，南屯區接種站打氣爆棚，現場提早10分鐘開打，並緊急增加100張等候椅等因應。記者趙容萱／攝影
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台中市今重啟新冠XBB疫苗快打站，南屯區接種站打氣爆棚，現場提早10分鐘開打，並緊急增加100張等候椅等因應。記者趙容萱／攝影

台中市 疫苗 衛生局

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