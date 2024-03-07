南投路邊停車收費生意不好做？草屯3度流標 埔里得看下周

南投市路邊停車收費已上路，草屯、埔里則因委外招標作業不順利，導致實施期程延宕。其中草屯3度流標，公所表示，已修訂投標內容將重新公告開標；埔里則4度流標，公所表示，第5次招標下周會有結果。若順利，兩地年中可望試辦。

南投縣過去路邊停車不收費，路邊停車格常遭占用，一位難求，衍生違停、塞車等交通亂象，縣府串連南投市、草屯、埔里等公所加速推動停車收費，原訂去年底實施，後因協調統一各地收費作法，依各公所規畫延後至今年3月先後實施。

而南投市路邊停車收費總算在今年3月1日上路，但草屯、埔里委外招標作業一波三折，導致實施期程延宕。而草屯已3度流標，埔里更4度流標；經了解，兩公所因標誌（線）畫設作業、委外收費經營分開招標，造成業者投標意願低落。

草屯鎮公所說明，先前研議標案是參考六都作業，因此將停車格畫設、委外收費經營分開招標，未料流標3次，經重新檢討評估，應該是停車格畫設數量不比六都，才乏人問津，後續參照南投市招標模式，確認合併招標較具可行性。

該公所表示，現階段已重新修訂路邊停車收費的委外招標內容，近日將4度上網公告招標；若招標順利，後續會加快作業腳步，最快年中就能試辦收費。而第一階段路邊停車收費，鎖定太平路、中正路、中興路等市區街道，粗估約500格。