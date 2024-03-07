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大甲鐵砧山桂花泉步道優化工程 預計年底完工

中央社／ 台中7日電

大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道為台中海線人幼時遠足共同回憶，台中市政府進行步道改善工程，總經費新台幣4500萬元，3月底進場施工，將在今年底完工。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，市府打造大甲鐵砧山風景特定區成為旅遊及登山好去處，要求加強營造優質登山環境，並顧及各年齡層的遊憩需求，同時進行環境永續及歷史記憶空間的活化串聯。

觀旅局指出，步道改善秉持尊重生態永續發展的理念，辦理包含入口及空間改善、步道安全防護、新建步道及擋土設施、休憩節點設置及改善、新設休憩座椅及指標、導覽系統設置等，以重現大甲鐵砧山全齡友善休憩步道，讓遊客體驗鐵砧山自然風情，提供健康友善又安全的遊憩空間。

此次施工範圍經過台灣蒲公英的棲地，風景區管理所在施工過程保護該棲地。觀旅局長陳美秀說，根據調研結果，台灣蒲公英生長棲地銳減與大量藥用採果，10年內族群數量將減少50%，佔有面積小於100平方公里，此次以行動愛護自然、保護生態，藉由改善桂花泉登山步道，以生態工法維護沿途林相，展現當地蓊綠秘境。

觀光旅遊局打造融合地方文化、觀光休憩、生態與體健效益的登山步道，向交通部觀光署爭取經費辦理改善工程，總經費新台幣4500萬元，由中央補助47.5%，其餘市府自籌，預計於今年3月底開始進場施工，今年底完工，朝完備的登山、親山步道旅遊目標邁進。

台中市 登山步道 鐵砧山

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