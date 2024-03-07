影／拒雞屎惡臭！彰化芳苑漢寶300村民到縣府抗爭雞舍興建

彰化縣芳苑鄉漢寶村民約300人今天上午到彰化縣政府抗議小牛牧場興建雞舍案，指牧場距住家太近，雞尿將臭味熏天，滋生病媒蚊，要求縣府「將心比心」，不要准予動工。縣府農業處副處長蕭麗玲接受陳情書，表示會要求業者再加強與地方溝通，並在改建完成後，確實做好汙染防制措施，做好敦親睦鄰工作，在未與地方做好溝通前，暫緩動工。

抗議群眾由漢寶村長鄭鵬豐等人帶領，拉著「雞屎惡臭，孳生蒼蠅」、「罔顧鄉民健康，小牛牧場滾出去」布條，並高呼口號，表達反對小牛牧場興建雞舍的訴求，甚至還有兩名婦人因情緒激動，向接受陳情的農業處副處長蕭麗玲下跪陳情，強調她家與牧場才一牆之隔，每天都要聞到雞屎味，絕對無法接受，彰化警分局分局長廖志明率約30名員警到場戒護。

抗議民眾陳情指出，小牛牧場場址位在漢寶村海尾聚落的上風處，對於下風處集中居住約千餘名村民，除聞到雞舍飄出的雞屎臭味外，滋生病媒蚊蟲也將影響居民健康，業者事先也未與村民做好溝通；民眾並質疑，小牛牧場前業主清福牧場在2015年2月初因禽流感遭防疫所全數撲殺後，此後到2021年完全沒有在飼養，為何可以取得農業證明。

縣府農業處表示，有關漢寶村抗議養雞場設置案，2000年即登記設立，領有畜牧場登記證書，2015年因爆發禽流感全場撲殺，同年8月通過復養申請，至今牧登系統未有停養紀錄，隨後有2次買賣讓渡畜牧場紀錄，目前場名為小牛畜牧場，畜牧場登記場名及負責人變更，程序合法，該牧場仍存續，故仍屬於既存舊場，無涉復養問題。

農業處指出，該筆地號於2021年12月14日取得容許使用，欲改建為水濂密閉式白肉雞舍，預計飼養規模為79055隻，屬合法舊場改建為現代化飼養設備，依法向公所申請建照在案。