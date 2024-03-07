南投植樹節送9千株原生苗木 2張發票就能免費領
春天最適合植樹，林業保育署南投分署將於12日發送9000株台灣原生種苗木，今年首次新增小實女貞、烏來杜鵑，計有6種苗木，讓民眾「捐發票換樹苗」，兌換時間於當天上午10時，每人限領5株，現場發放，不預約保留，送完為止。
林業署南投分署指出，該分署近年持續推廣台灣原生觀花樹種，每年植樹節更結合社會公益辦理「捐發票換樹苗」，今年活動於下周二（12日）上午10時起在草屯的分署本部，已及轄屬埔里、竹山、水里、丹大、台中5處工作站同步發放。
今年挑選發放烏來杜鵑、山黃梔、桃金孃、厚葉石斑木、含笑花及小實女貞等6種台灣原生種苗木，在6處贈苗地點均準備山黃梔、桃金孃、含笑花、烏來杜鵑各300株，原葉石斑木200株、小實女貞100株，預計將發出9000株苗木。
該分署表示，今年首次新增小實女貞、烏來杜鵑，其樹形及花色清秀淡雅，適合居家栽種觀賞；而山黃梔花香清雅、桃金孃果實可食用、厚葉石斑木花果汁可當花材、含笑花有強烈香氣，各具特色，民眾可依自身喜好及種植場域需求挑選。
民眾可憑今年1至3月發票兌換領取，2張可換1株苗木，每人限領5株，僅現場發放，不接受預約保留，也不提供提袋，民眾需自備提袋領苗，送完為止。
林業署南投分署長李政賢則提醒，有意領取苗木的民眾，應先上網了解其苗木種類及特性，根據其適合栽植環境，能適地適木種植再領取，苗木種類、照片、特性等相關資訊已公告於該分署官網（https://nantou.forest.gov.tw/）業務公告區。
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