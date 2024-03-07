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逾4公尺「金鋼犀牛」首度走進校園 施力仁：傳達友善意念、追求和平

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
藝術家施力仁（中）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，受到師生歡迎。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（中）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，受到師生歡迎。圖／施力仁提供

以犀牛雕塑聞名的藝術家施力仁昨天受邀到逢甲大學，舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，師生提問不斷、互動熱烈。他說，這是他的作品首次進入大學校園，讓他頗受鼓舞，除了下個月24日在逢甲還有一場大師講座，歡迎大家前往，未來他也樂於多進校園裡與師生互動。

施力仁曾在北京打造出知名的「鑄造美術館」，另也擔任上海市藝術顧問，參與公共藝術的建置，長期以來以犀牛雕塑做為創作主題。2017年曾受邀參加威尼斯藝術雙年展，主辦單位提供絕佳的地點展出其近9公尺高、重量約3公噸的「金鋼犀牛」雕塑作品，隔年又受邀參與威尼斯建築雙年展，以及2019年受邀參與「義大利巴蕯諾—參越時空500年與杜勒對話」展，都被視為是國際藝術界極高的榮耀。

逢甲大學十分重視這次的邀展，校長王葳在展前即多次前往育樂館旁的大草皮關心這座高4.58公尺、長8.88公尺的大犀牛吊放作業，同時還邀請施力仁針對作品安排兩場大師講座。昨天的展出也搭配講座，吸引大批師生在草地上聽講，許多人並爭相與施力仁和金鋼犀力合影。

施力仁說，這件金鋼犀牛以「消光黑」為底色，身上的鉚釘是「時尚銀」，犀牛角則是「鈦金角」是他的金鋼犀牛系列作品之一，具有科技和時尚感。他說，他把傳統自然主義與生物屬性的犀牛，彙集東西文化的圖騰，一舉變身為象徵科學精煉與幾何硬邊的不銹鋼犀牛，是他心中一個未來世界的象徵與寫照，賦予犀牛前所未見的氣勢與威嚴。

施力仁說，犀牛本是古代神獸，有守護之意。他的創作則是藉著犀牛傳達對環境、自然、生態和人文友善的意念，同時也反思，人類在這個世界上「有必要人和人之間打來打去嗎？」金鋼犀牛的牛角指向天際，象徵自然和天地間的和諧，以及對未來的一種方向和想望，希望在世界戰亂頻傳之時，大家看到他的作品能守護自然、追求和平。

策展人、逢甲大學教授鄭月妹說，校園裡環繞的靜謐氛圍與金鋼犀牛所散發的力量相得益彰，仿佛在悄然中述說著藝術與未來的故事。這場藝術之旅將為觀眾帶來豐富的對話與交流體驗，讓每位參與者都能深度探索、共享思想，並在其中尋找屬於自己的啟示，展期至6月10日。

藝術家施力仁（左）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，受到師生歡迎。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（左）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，受到師生歡迎。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（中左）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，校方特別感謝他。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（中左）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，校方特別感謝他。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（中）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，並在草地上演講。圖／施力仁提供
藝術家施力仁（中）受邀到逢甲大學舉辦「金鋼犀牛：犀指未來」特展，並在草地上演講。圖／施力仁提供

威尼斯建築雙年展 校園 逢甲大學

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