台中集點樹！本周六大肚淺山植樹、免費送5百株樹苗

3月是植樹月，林業及自然保育署台中分署本周六(9日)將在大肚台地淺山保育軸帶種下100株在地原生樹種，當天也辦理贈苗活動，有華八仙、鳳凰山茶、土肉桂、厚殼樹、台灣百合等共500株原生種樹苗及手繪風樹種小卡，每人每次領取2株，送完為止。

後天上午10點，林業台中分署與台中市府在大肚區南寮竹坑C步道登山口附近停車場，辦理「一起集點樹」活動，經委託學者盤點各陸域關注區域在地樹種，選擇以適合當地的狗花椒、廣東薔薇等12種原生樹種，共計將親手種下100株。

活動當天11時20分開始贈送華八仙、鳳凰山茶、土肉桂、厚殼樹、台灣百合等共500株原生種樹苗及手繪風樹種小卡，現場排隊每次領取2株，送完為止。