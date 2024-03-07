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去年攔下4公噸落石破洞 投131線防護網最快下月修

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣投131線埔里牛洞段雙層落石防護網，去年風災遭落石壓損後，破了大洞，盼縣府盡快「補破網」。記者賴香珊／攝影
南投縣投131線埔里牛洞段雙層落石防護網，去年風災遭落石壓損後，破了大洞，盼縣府盡快「補破網」。記者賴香珊／攝影

南投埔里投131線牛洞段曾發生落石砸車致死事故，縣府架設雙層落石防護網，改善通行安全，但地方反映，落石網在去年風災遭落石壓損後，破了大洞，盼縣府盡快「補破網」；工務處表示，中央已核定災修經費，最快4月下旬動工修復。

投131線牛洞段是連接埔里、魚池共和及東光村的重要道路，但該路段山壁常坍方落石，2017年更發生落石砸車釀1死悲劇，縣府則因管理不當遭判國賠859萬元，縣府因此在2019年施設雙層落石防護網，且定期清落石，提升通行安全。

去年卡努、海葵颱風接連侵襲，導致投131線牛洞段落石狀況加劇，雙層落石防護網雖成功發揮功效，攔截了約4公噸的石塊，縣府去年9月也已清除防護網內的落石，但地方反映，鋼梁歪斜倒塌，隔網更出現破洞，原本雙層防護，只剩下一層，雨季即將到來，落石頻率恐提高，盼盡快「補破網」，別讓往來人車提心吊膽。

工務處表示，去年風災多，加劇落石，當時除全面清除落石，同時通報災後復建，災修經費已獲公路局核准727萬元，後續將徹底修復原設施，若發包順利，最快4月下旬就能動工修復，並趕在颱風季前完工。

縣府也表示，為確保投131線牛洞段行車安全，已在該路段兩端加設警示牌，提醒人車快速通過，山壁下方也放置紐澤西護欄，更每天派員巡檢，監測落石掉落情形，同時清理路面上零星掉落的碎石，民眾無須過度擔心安全問題。

南投 埔里 海葵颱風 落石

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