東螺溪花季拒聞臭 嚴查養豬排廢水

全台最長的彰化縣東螺溪木棉花道正熱情綻放，成為打卡熱點，但遊客抱怨聞到豬屎味，要「掩鼻賞花」，環保局表示，近年因天氣乾旱，缺少水源注入，呈現中度汙染，今年木棉花季前，已查獲6家畜牧場違規排放廢水，將依法開罰，並持續針對東螺溪沿岸110餘家畜牧場加強稽查。

綿延溪湖、二林東螺溪岸旁的木棉花道，長達1公里多，是台灣最長的木棉花道，在入春後盛開 ，整排橙紅木棉花，美不勝收，地方並會舉辦木棉花季，吸引大批人潮，卻因沿岸畜牧場常違法排放廢水，飄出的豬屎味，讓遊客壞了遊興。

環保局表示，去年執行全縣畜牧業查核1188場次，計有85家畜牧業遭處分，罰鍰總金額442萬餘元，其中東螺溪畔畜牧業是查核熱區，占了3成查核量能，共查核366場次，有33家畜牧業遭處分，合計罰鍰122萬餘元，今年至今也已查獲6家，將依水汙染防治法處罰。

為因應東螺溪木棉花季到來，環保局表示，正透過科技執法在東螺溪畔24小時監控水質，並結合水環境巡守隊，一發現水色異常時，立即通報環保局報案中心，由稽查人員前往查處，形成完整環保稽查網絡，維護東螺溪水環境。

環保局表示，畜牧業者違法排放汙水，情節重大者，除最重面臨停養處分外，也有刑事責任，偷排業者經查獲最高可處2千萬元罰鍰，後續仍須改善場內廢水處理設施，還要花費上百萬元設置自動連續監測設施等設備，切莫圖求僥倖。