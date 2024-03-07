竊案、垃圾多 夾娃娃店惹民怨

街頭巷尾的夾娃娃機店，除了噪音擾人，更成為社區治安亂源。警方發現，過去常有人偷寺廟香油錢，現在竊賊多找夾娃娃機店的兌幣機下手，通常店內有監視器，嫌犯難逃法網，但抓不勝抓；夾娃娃機店成為隨手丟棄飲料杯、垃圾的角落，甚至有人喝醉隨地便溺，有住戶自製告示牌警告，環保局也曾開罰。

夾娃娃機店通常都有兌幣機，方便兌換零錢，加上部分機台陳列3C產品，深夜人少但燈火通明，成為慣竊、吸毒者下手目標。資深刑警表示，以往慣竊常鎖定寺廟香油錢，但廟方防盜技術升級，反倒是24小時營業的兌幣機好下手，一撬開可得手數千元，成為新目標。

豐原警方表示，通常每台機台都有1、2台監視器監看，夾娃娃機店的監視器覆蓋零死角，竊賊一旦動手，通常都能鎖定對象與逮人，但警方坦言兌幣機竊賊逮人不難，但實在「抓不勝抓」。

夾娃娃機店常有玩家深夜相約，攜帶消夜、飲料等，垃圾與飲料杯、酒瓶、菸蒂隨手丟棄，甚至吸引遊民把家當或搜到的空瓶堆在附近，附近住戶不堪其擾；近期有住戶自製告示，呼籲不要在私人土地亂丟垃圾。稽查人員說，曾有玩家酒醉尿急，竟對著機台便溺，或者在騎樓下大小便等，店主檢舉後，依廢棄物清理法開罰1200元。

有家長說，廟東夜市機台內的商品，有的是血淋淋仿真斷手模型，或者像骷髏頭、仿真蟑螂、蜈蚣等，甚至有的有情色暗示，原本逛夜市老少咸宜，機台卻讓帶著孩子的家長，只想繞路遠離。警方表示，相關陳設恐觸即社維法，可報警處理。