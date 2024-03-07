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夾娃娃店擾鄰 深夜噪音新公害

聯合報／ 記者林佩均陳秋雲／台中報導
沒落商圈或歇業店家轉型成為夾娃娃機店，24小時營業燈火通明，深夜擾鄰的噪音成為新公害，民眾檢舉不斷。記者黃仲裕／攝影
沒落商圈或歇業店家轉型成為夾娃娃機店，24小時營業燈火通明，深夜擾鄰的噪音成為新公害，民眾檢舉不斷。記者黃仲裕／攝影

沒落商圈或歇業店家轉型成為夾娃娃機店，24小時營業燈火通明，深夜擾鄰的噪音成為新公害，民眾檢舉不斷。警方表示，玩家深夜玩太嗨，碰撞、搖晃機台，加上機台音樂、喧譁等，常接到報案。台中市環保局表示，逢甲商圈、人口多的市區與豐原等處，常有人檢舉，但稽查員到場早已鳥獸散，取締大不易。

市府表示，俗稱娃娃機店的自動選物販賣機非特許行業，目前研議修法，與高中以下學校距離由50公尺提高為100公尺，一般住宅區夜間聲響，將勸說業者降低音量或凌晨會關閉機台音效；若有擾民可蒐證檢舉。

逢甲商圈夜間熱鬧，娃娃機台投幣後，燈光閃爍，音效響起，加上店內的電子音樂，強烈的節奏低音讓住戶頻頻抗議。

有住戶投訴，住在夾娃娃機店附近苦不堪言，深夜孩子早已入睡，但常有人呼朋引伴，騎機車呼嘯而至，在店門口抽菸聊天，除了機台音樂聲，不時傳來「碰」、「碰」捶打或搖晃機台的噪音，擾人清夢，孩子也常被吵醒哭鬧。

張姓婦人說，有次被吵到起床報案，但等警方到場，吵鬧的年輕人早鳥獸散，她已睡意全消，以後睡覺都戴耳塞，被吵醒就拿棉被蒙頭「忍一忍」，但睡眠被打斷，隔天精神不好。

台中市環保局統計，夾娃娃機店噪音投訴案逐年增加，這兩年投訴頻率最高的西屯區，主要集中在逢甲商圈，其次為早期發展住宅人口多的北區、南區。

警方表示，深夜常接獲報案，投訴夾娃娃機店的噪音，警方會聯繫環保局，與噪音檢測人員到場後，多數時候行為人已離開，即使行為人還在，噪音檢測未超標，也只能柔性勸導。

環保局強調，娛樂場所的噪音超標可開罰，不過夾娃娃機店的噪音屬間歇性，光稽查都不易，要開罰更困難，若民眾在店喧譁，或遇到酒醉民眾，得請警方協助；針對檢舉熱點，已請業者配合，依商圈作息深夜降低或關閉店內音樂或機台音量，將持續稽查。

經發局表示，已研擬增加自動選物販賣機與高中以下校園的距離，從50公尺延長到100公尺，目前仍在修法中，因非屬於特許行業，噪音等問題得請警方或環保稽查處理。

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