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中市府公告實施中科二期計畫 台積電將可開始擴廠興建

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中科二期將由台積電進駐擴廠，預計要蓋4座2奈米以下、12寸晶圓廠，2027年完工，年平均產值約5千億元，並可提供4500個就業機會。圖／中市府提供
中科二期將由台積電進駐擴廠，預計要蓋4座2奈米以下、12寸晶圓廠，2027年完工，年平均產值約5千億元，並可提供4500個就業機會。圖／中市府提供

內政部於2月中旬核定中科二期計畫，並經行政院准予備案，台中市政府今公告發布實施，台積電將可開始擴建；中市長盧秀燕日前表示，台積電預計要蓋4座2奈米以下、12寸晶圓廠，2027年完工，並獲台水、台電公文保證，台中民生水電無虞。都發局表示，將要求中科管理局落實降低開發衝擊，履行都市計畫審議期間所提承諾，將持續為市民把關。

台積電在台中擴廠計畫，將落腳中科二期區域，經中央政府核定准予後，中市府金公告發布實施，中科管理局可接續依土地徵收條例規定，開始取得園區用地，並依都市計畫、環評、水保等計畫內容，開始開發。

此次中科二期擴建案，預估年平均產值約5千億元，並可提供4500個就業機會，然而兩期擴建開發案整體用水、用電量，將占台中市整年平均每日用水量約9.21%、占台中市年平均每日用電量約38.87%。

盧秀燕2月27日主持市政會議時表示，在爭取中科二期擴建案時，已獲得台水、台電公文保證，優先供應台中水電，不會因為台積電二廠進駐而缺水電，呼籲市民「免驚」。

中科管理局在環評規畫時，承諾園區將自設再生水設施及使用區外再生水，終期使用100%再生水(民生用水除外)，中長期目標2050年使用100%再生能源；經中市督委會審議，中科管理局也提出台水、台電函文承諾，二期開發案營運期間，將確保台中原有用水、用電需求。

中科二期用地範圍涵括興農高爾夫球場，中科管理局亦承諾，將督促興農育樂股份有限公司履行輔導球場員工(含桿弟)就業，並維護會員球證權益等義務。

內政部於2月中旬核定中科二期計畫，並經行政院准予備案，台中市政府今公告發布實施，台積電將可開始擴建。圖／中市府提供
內政部於2月中旬核定中科二期計畫，並經行政院准予備案，台中市政府今公告發布實施，台積電將可開始擴建。圖／中市府提供
中科二期將由台積電進駐擴廠，預計要蓋4座2奈米以下、12寸晶圓廠，2027年完工，年平均產值約5千億元，並可提供4500個就業機會。圖／中市府提供
中科二期將由台積電進駐擴廠，預計要蓋4座2奈米以下、12寸晶圓廠，2027年完工，年平均產值約5千億元，並可提供4500個就業機會。圖／中市府提供
內政部於2月中旬核定中科二期計畫，並經行政院准予備案，台中市政府今公告發布實施，台積電將可開始擴建。圖／中市府提供
內政部於2月中旬核定中科二期計畫，並經行政院准予備案，台中市政府今公告發布實施，台積電將可開始擴建。圖／中市府提供

台中市 台積電 水電

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