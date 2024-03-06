溫差大！彰化大城土雞場染禽流感 今撲殺9674隻土雞

彰化縣動物防疫所3月2日接獲大城鄉1場土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，5日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今完成該土雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺9674隻土雞。

動物防疫所提醒，近日天氣溫差變化大，易造成禽隻免疫力下降感染疫病，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒。

若養禽場被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。