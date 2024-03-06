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客庄村史第3期徵寫手 預計出版40本村史寫作

中央社／ 彰化6日電

客家委員會執行全國客庄村史第三期計畫，預計徵集桃竹苗區、中南東區客庄共40本村史寫作，客委會主委楊長鎮說，寫村史永遠不嫌晚，能凝聚社區，也可延續地方村史的記憶。

彰化師範大學今天舉行「中南東區客庄村史第三期徵集暨撰寫輔導計畫專題講座」，邀請客家委員會主委楊長鎮演講。彰師大歷史學研究所所長李宗信告訴中央社記者，中南東區客庄村史計畫預計在8月底前招募20名寫手，由歷史系老師輔導協助，明年底出版約20本書。

楊長鎮接受訪問時表示，客委會長期推動客庄村史運動，透過民眾參與，寫出人民對客家庄頭在地的觀點和記憶，寫村史永遠不嫌晚，不僅能凝聚社區，也可延續地方村史記憶，對下一代孩子訴說，這也是客委會推動全國客庄村史目的。

楊長鎮在演講中提到自己對歷史的觀點，他說，國史一直是歷代統治者用來控制意識形態的工具，歷史應為思想、學術自由，由人民撰寫，而非由國家用公共資源將思想定於一尊，壟斷大家對歷史的記憶。

楊長鎮表示，村史運動是以社區作為記憶主體，村史非單一作者，而是人民建構個別的自我記憶，將多元觀點、不同記憶寫進文本。

楊長鎮指出，全台客庄村史計畫第一期已出版20本；第二期村史計畫文本撰寫已完成，今年將出版10本；第三期將徵集桃竹苗區、中南東區客庄共40本村史寫作。

客委會 東區

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