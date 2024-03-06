鹿港龍山寺彩繪修護將解約結算 檢修規畫設計工程今慎重開說明會

國定古蹟鹿港龍山寺建築結構10多年未檢修，造成漏水、腐朽嚴重，文化部文資局委託建築師進行鹿港龍山寺檢修暨再利用工程規劃設計將完成，今天舉行地方說明會，文資局指出，今將民眾意見彙整，建築設計單位會再修正送審，並在施工前再召開說明會，預計今年12月工程開工，修復工程約1年。

現場民眾提出意見，包括擔心門面規劃做無障礙空間，與現況樣貌然難以融合，承包設計單位說明將以鋼材製作，木頭包覆，承諾會先試做再討論。

負責這次龍山寺損壞規劃設計的建築師郭俊沛是去年第18屆中華民國傑出建築師獎得主，相關設計案像是如彰化縣定古蹟彰化市武德殿、歷史建築鹿港公會堂、台中刑務所宿舍群（國家漫畫博物館）等。

設計團隊簡報指出，鹿港龍山寺檢修工程含構造補強，包括木結構漏水、腐朽、變形等都會補強、支撐，或以抽樑換柱方式進行，為確保施做可行性，先利用3D模擬，也運用空拍機了解目前屋頂漏水狀況和裂縫程度，另包括消防水電也須改善符合現行法規；鹿港龍山寺目前結構耐震屬於5級，必須增加鋼性將耐震係數提升到法規的6級要求。

由於2022年鹿港龍山寺彩繪修護工程引發爭議，進度落後，今天檢修再利用工程規劃設計的說明會格外引起關注。彰化縣議員施佩妤說，鹿港龍山寺相關修復工程歷經風雨，但還是有很高的期待，希望說明會過程民眾有意見盡量提出，相關討論也可向承包團隊溝通，尊重專業，不要讓修復改善工程在進行過程中都像場戰爭。

鹿港龍山寺2022年展開彩繪修復工程，但五門殿虎邊的「夔龍窗」彩繪卻引發爭議，在地文史人士認為色彩太過鮮豔，且鯉魚眼神死氣沉沉，被質疑「死氣沉沉如何跳龍門？」修復計畫因此喊卡，僅持續做部分加固清潔。