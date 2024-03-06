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清明節將屆 中市啟動公墓除草清運及免費接駁車

中央社／ 台中6日電

清明節即將到來，台中市民政局今天表示，市府1月起陸續針對全市152處公墓進行大規模割草、集草及清運等作業，9日起並將在5區提供清明掃墓免費接駁專車。

為了讓掃墓民眾方便祭祖，台中市民政局長吳世瑋指出，市府今年投入總經費4600萬元，1月起陸續針對全市152處公墓進行大規模割草、集草及清運等作業，讓民眾掃墓時更加舒適安全。

吳世瑋表示，全市除草面積約742.21公頃，超過11座台中中央公園面積，預計10日前全面除草完畢，也提醒民眾掃墓時切記「4不2記得」要訣，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，同時記得滅餘燼、記得收垃圾，讓祭祖掃墓更平安順利。

民政局指出，市府並加派人力巡視墓區，每年和環保局合作，在轄內各納骨塔或公墓現場設置紙錢集中區，並有巡墓員向掃墓民眾宣導「紙錢集中燒」，呼籲民眾祭祖貴在誠心，集中焚燒誠心不打折；另外，消防局也在墓區主要道路派駐消防水車，提供小水袋讓民眾撲滅餘燼備用防災。

為避免公墓附近交通壅塞，吳世瑋說，3月9日至4月4日的假日時段，將於豐原、后里、沙鹿、太平及霧峰等5區提供清明掃墓免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。也呼籲民眾可提前或利用平日前往祭祀，避開假日人潮，或利用「線上祭拜系統」追思，慎終追遠誠意不減。

公墓 加利 台中市

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