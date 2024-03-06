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自由車環台賽浪漫台三線站 台中東勢石岡交管

中央社／ 台中6日電

2024國際自由車環台公路大賽3月10至14日登場，「浪漫台三線站」12日自新竹縣出發，中午12時至下午2時行經台中東勢、石岡，警方各路口交通管制，待車隊通過後開放通行。

2024國際自由車環台公路大賽自3月10至14日，全球30個國家職業車隊及200名職業選手參賽。全台分5站進行，第3站「浪漫台三線站」3月12日由新竹縣出發，預計中午12時至下午2時途經台中市東勢、石岡區。

台中市東勢警分局今天告訴中央社記者，因活動採競賽方式，為維護比賽公平性，全線管制供選手通行，警方將派員於各路口執行交通管制、淨空車輛，待競賽車輛經過，再開放其他車輛通過。

東勢警分局規劃相關交通管制措施如下，競賽車隊在3月12日下午1時20分，由卓蘭大橋縣市交界進入台中市，續沿台三線（東蘭路→右轉新豐街→過東勢大橋→接豐勢路）至終點石岡旅客服務中心。

交通管制路段、時間，卓蘭大橋至豐勢路明德北端路口以及石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街），禁止砂石車通行，管制時間為3月11至12日。

另在東勢大橋至豐勢路明德北端路口，南向車道禁止車輛通行，北向車道劃設調撥車道，管制時間為3月12日上午11時至下午2時。

石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街），道路禁止車輛通行（警備車、消防車、救護車等除外），管制時間為3月12日上午11時至下午6時。

東勢警分局表示，活動為國際性大型比賽，參賽選手均具國際級水準，車速極快，請用路人改道（時）行駛，欲往卓蘭方向民眾，可沿東崎路經白布帆大橋轉進。

交通管制 台三線 台中市 車道

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