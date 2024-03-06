春耕灌溉短缺…草屯鳥嘴潭未取水 否認搶農水

南投縣草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，預計4月舉辦啟用典禮，現已供水彰、投兩地。有農民反映，入春後烏溪下游農灌用水減少，懷疑鳥嘴潭搶水。鳥嘴潭管理中心表示，豐水期才取水，今年尚未展開取水作業，目前是使用去年的蓄留水。

去年入冬迄今少雨，加上春耕灌溉供水，日月潭水位降低到744.15公尺，日月潭風景區管理處預估，近期水位恐下降到744公尺以下，昨起分梯次脫離朝霧碼頭、玄光碼頭1號浮排，暫不提供船舶停靠及載客服務。

鳥嘴潭管理中心指出，鳥嘴潭新建管理中心外觀獨特，展館兼具教育、遊憩功能，6座湖區已完工，其中5座已完成蓄水，目前每日供應草屯1萬噸、彰化6萬噸民生用水。

最近進入春耕期，有農民反映，入春後烏溪下游農灌水源減少，現已採取分區輪流灌溉，懷疑烏溪上游的鳥嘴潭人工湖分流取水，導致下游農灌用水不足。

管理中心說明，鳥嘴潭夏季豐水期才蓄水，元旦至今，都尚未進行取水作業，目前供應彰、投用水，來自去年的蓄留水。