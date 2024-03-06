聽新聞
test
0:00 / 0:00

春耕灌溉短缺…草屯鳥嘴潭未取水 否認搶農水

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，目前已供水南投、彰化。圖／水利署中水分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，目前已供水南投、彰化。圖／水利署中水分署提供

南投縣草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，預計4月舉辦啟用典禮，現已供水彰、投兩地。有農民反映，入春後烏溪下游農灌用水減少，懷疑鳥嘴潭搶水。鳥嘴潭管理中心表示，豐水期才取水，今年尚未展開取水作業，目前是使用去年的蓄留水。

去年入冬迄今少雨，加上春耕灌溉供水，日月潭水位降低到744.15公尺，日月潭風景區管理處預估，近期水位恐下降到744公尺以下，昨起分梯次脫離朝霧碼頭、玄光碼頭1號浮排，暫不提供船舶停靠及載客服務。

鳥嘴潭管理中心指出，鳥嘴潭新建管理中心外觀獨特，展館兼具教育、遊憩功能，6座湖區已完工，其中5座已完成蓄水，目前每日供應草屯1萬噸、彰化6萬噸民生用水。

最近進入春耕期，有農民反映，入春後烏溪下游農灌水源減少，現已採取分區輪流灌溉，懷疑烏溪上游的鳥嘴潭人工湖分流取水，導致下游農灌用水不足。

管理中心說明，鳥嘴潭夏季豐水期才蓄水，元旦至今，都尚未進行取水作業，目前供應彰、投用水，來自去年的蓄留水。

日月潭 碼頭 鳥嘴潭人工湖

延伸閱讀

農民質疑鳥嘴潭人工湖搶農水 官方曝1關鍵否認

台中團膳排汙油入灌溉溝 環局：已告發最高可罰300萬

南投去年科技執法排行榜 草屯「太平路及中興路口」罰單居冠

日月潭水位再降至不到八成 民眾空拍形成「小鳥吃蟲」景象

相關新聞

台中旅遊人次創新高！「一中商圈」千萬人造訪 全國最多

台中市去年度吸引逾5933萬人次旅遊，較前年增加逾2成，旅遊人次再創新高。其中「一中商圈」、「逢甲商圈」、「草悟道」更獲...

春耕灌溉短缺…草屯鳥嘴潭未取水 否認搶農水

南投縣草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，預計4月舉辦啟用典禮，現已供水彰、投兩地。有農民反映，入春後烏溪下游農灌...

中捷藍線沙鹿站雙鐵共構 市府提解方

台中捷運藍線規畫選前引發爭議，行政院長陳建仁曾到沙鹿火車站視察，質疑捷運、台鐵沙鹿站共構問題。台中市交通局昨在市政會議專...

台中西屯下垺圳油汙300公尺 揪出團膳肇禍

台中市西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，昨早被發現遭人倒入不明油汙，汙染範圍長約300公尺，影響農作灌溉。台中市議員楊...

2歲專班擠破頭 台中今年增50班

台中市公共化幼兒園開辦2歲專班「擠破頭」，去年招生時有1782人備取，今年幼兒園線上登記預計9日起跑，議員表示，市府應針...

30日夜宿彰化縣議會 Rap辯論議題

彰化縣議會30日推出「與民同行」活動，將開放民眾在議會內露宿體驗，還將開辦公共議題「Rap Battle」比賽，邀請知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。