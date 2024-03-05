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台中團膳排汙油入灌溉溝 環局：已告發最高可罰300萬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊大鋐指出，灌溉溝渠遭汙染，恐危及附近農田。圖／楊大鋐提供
台中市議員楊大鋐指出，灌溉溝渠遭汙染，恐危及附近農田。圖／楊大鋐提供

台中市議員楊大鋐指出，西屯區協和南巷10之9號附近有灌溉溝渠排放大量黑油，可能危急附近農田。環保局表示，立即採取緊急應變措施阻隔油汙擴大，研判是餐飲相關行業排出的汙油。

楊大鋐說，這一處灌溉溝渠，肉眼可見排入大量油汙，可能危及農田。環保局與農田水利會人員勘查，初步控制油汙以免擴大。

環保局現場採水送驗並依水流方向溯源，查獲上游一間團膳公司雖設有油水分離設備，但未能定期清理維護，致油汙汙染周界溝渠，當場依違反水汙染防治法第30條規定告發，依法可處行為人3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局表示，此案因熱心民眾發現即時向里長反映，市議員也即時關心。油汙目前尚未因引灌而有流入農田情形，環保局已要求業者即刻配合農水署進行灌溉溝渠清疏作業，避免影響灌溉水質；另叮囑業者加強設備清理維護並妥善操作，避免再有油汙流出。

水質 議員 農田水利會

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