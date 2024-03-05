東京食品展 日本業者投資彰化水產、茉莉花產品1.3億元

彰化縣府力推「彰化優鮮」農產品牌能見度，今天參加為期4天的2024 FOODEX東京國際食品展，成功媒合縣內水產、養殖黑蜆業者以及花壇農會等與日本業者簽署合作備忘錄，這次簽署為期3年合作，總金額達到1億3300萬元，可說是滿載而歸。

彰化縣長王惠美說，這是第二次帶著彰化隊日本參加東京食品展，將26鄉鎮市最好的農林漁牧產品帶到日本參展，彰化農產品以「彰化優鮮」做品牌行銷，產品需符合三章一Q才能加入，縣府也會替消費者把關，經過1年來不間斷的努力及討論，今天終於到日本見證MOU的簽訂。

王惠美說，這次與日本簽訂MOU有彰化通利水產有限公司與日本橫神株式會金額1億元、彰化打寶蛤水產有限公司與日本AZEN株式會社金額3千萬，以及彰化縣花壇鄉農會與日本HANAEMICHA LLC金額300萬元等。

彰化打寶蛤水產有限公司三代成員品牌創辦人楊宜樺表示，打寶蛤主要是使用無毒養殖、友善環境的方式來養殖黑蜆，期許能將通過認證且優質的水產品帶到日本來，讓日本友人品嘗到彰化味。

花壇鄉農會總幹事顧碧琪表示，去年也到東京食品展推廣茉莉花茶，因日本的社長喜愛茉莉花茶，才有機會再行銷到日本的百貨公司，茉莉花茶的推廣是現在花壇鄉農會的一小步，將會成就未來的一大步。

王惠美也說，除維持香港與新加坡等持續外銷的出口夥伴，未來持續努力於出口彰化農特產品到星馬、日韓、歐美等地，攻占當地人的味蕾並協助農友拓展更多海外通路。