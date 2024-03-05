流感疫苗剩2.2萬劑 盧秀燕：今起6個月以上未接種者免費注射

疾管署預估類流感疫情本周將達高峰期，全國單周感染就診上看13萬人，台中市公費流感疫苗仍有2萬2620多劑。市長盧秀燕宣布，全國6個月以上未接種過流感疫苗者的市民，今起開放免費注射，打完為止。

疾管署表示，流感是我國冬季重要的傳染疾病，通常每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期，國內的流感疫情上升，另外美、加部份地區與鄰近的日本及中國大陸北方省份流感病毒活動度高。

盧秀燕表示，今年政府準備的劑量稍微多一點，最近呼吸道疾病流行，衛生局也表示感冒症狀一次比一次嚴重，再加上公費疫苗還有剩，中央及地方都宣布開放50歲以下、18歲以上民眾免費接種。

盧秀燕強調，只要是6個月以上未接種過流感疫苗者，都可以到預約平台預約注射公費流感疫苗，可上網查詢接種院所，2萬2620劑用完為止。

台中市政府衛生局3月7日、8日再加開新冠疫苗快打站，盧秀燕說，相關資料都發送到符合接種資格的民眾手中，她呼籲備妥小黃卡、健保卡等前往注射新冠疫苗。