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花博場館委外出包 議員要中市府把關

聯合報／ 記者游振昇劉柏均／台中報導
后里馬場委外，近日再推出馬術與馬戲演出，並增加遊樂設施。記者游振昇／攝影
后里馬場委外，近日再推出馬術與馬戲演出，並增加遊樂設施。記者游振昇／攝影

2018台中花博盛事落幕後，后里、外埔園區留下多處場館，委外營運都出問題。外埔場館委外給小熊博物館，但業者控場館漏水、市府官僚後退出營運；后里主場館花舞館委外後，淪為蚊子館。市府近期公告，后里森林公園將委外，地方憂心未來將收費。議員批評，花博各場館應可帶動觀光，市府委外頻出包，應加強輔導把關。

市府表示，后里森林公園BOT委外僅限探索館區域，森林公園區域由廠商維護，仍將開放給大眾；后里馬場、花舞館委外時，都辦過公聽會，近日馬場引進馬術表演，可帶動遊客；外埔場館仍與小熊博物館協商，合約仍持續。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，地方政府委外經營項目，不應只局限在甲、乙方合約內容，公家機關常在意法規要求，著重在枝節問題，反而忽略如何活化場館、帶動遊客與發展，法規當然要遵守，但合作案要活化，才能有成效。

台中花博盛極一時，當時后里園區打造森林公園，還有探索館、花舞館與馬場園區等，外埔園區也新建場館，加上豐原葫蘆墩園區，吸引大批觀光客；目前后里森林公園、葫蘆墩公園照常開放，外埔、后里場館與后里馬場都委外經營，但成效不彰。

外埔園區委外給小熊藝術村，打造泰迪熊博物館，成為當地熱門景點，2021年起簽訂15年營運契約，去年底小熊館無預警宣布停業；業者批評場館漏水、市府官僚等問題，決定停止營運。農業局表示，業者擬定計畫，但無法正式營運，將持續輔導與要求改善，盼投資案仍持續。

后里花舞館委外後，因為碰上疫情，花舞館淪為蚊子館，周邊雜草叢生，後續活化成效也不彰。后里馬場傳出馬匹死亡等問題，觀光客不多，近日引進馬術、馬戲團表演，還新增遊戲設施，成效仍待評估。

議員謝志忠說，花博園區委外問題，市府應成立輔導小組，促進民間投資，各場館都花大筆預算打造，後花博時期應該成為觀光吸客機，結果反而成為爛攤子，代表市府處理不當。

議員表示，市府不能只想著委外經營，有招到廠商進駐就交差了事，基隆東岸商場爭議舉國皆知，台中不能踏上基隆後塵；市府與委外廠商不能官僚式的管理，應創造多贏局面。

后里馬場 森林公園 花博

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