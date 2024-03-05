台中巨蛋11日動工 2030年完工

台中巨蛋工程歷經8度流標，去年11月終於成功發包，由打造台中國家歌劇院的麗明建設得標，雙方1月已簽約。中市府表示，巨蛋工程將於11日正式開工，當天將邀請台中在地的饒舌音樂團體玖壹壹開唱；台中巨蛋預計2030年完工。

台中市長盧秀燕表示，台中人等了19年「孵蛋」成功，這座由日本知名建築師隈研吾設計，屬奧運等級的綜合多功能大型室內場館，未來可爭取國際賽事、文化藝術音樂演出到台中舉行。

台中巨蛋位於北屯區14期重劃區，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，將建造可容納1.55萬人主場館、5千人副場館，還包含地下停車場、商場等，園區內也有學校用地；未來將BOT招商營運團隊，完工後可舉行網球、拳擊、籃球等運動賽事，還可舉辦1.3萬人的售票藝文、音樂演出。

建設局長陳大田說，市府投入近百億預算，以國際規格打造主、副場館，主場館納入聲學設計，能將聲音殘響控制在2秒內，完工後將成為國內殘響控制最佳場館，除舉辦運動賽事，還能舉辦展演、音樂會、演唱為，副場館具多功能用途，可舉行中小型展演、發表會等。

陳大田說，巨蛋開工將邀請隈研吾來台，當天安排中國附醫交響樂團演奏，並邀請台中在地的音樂團體玖壹壹演出，歡迎市民共襄盛舉，來聽演唱會與慶祝開工。