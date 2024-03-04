每台斤200至300元間 台中太平枇杷熟了

台中市太平區的枇杷熟了，區公所和區農會今天共同舉辦促銷會，區長許貴芳和區農會總幹事余文欽除了歡迎大家把握時機品嘗新鮮上市的太平枇杷，也邀請大家深入太平，來場枇杷春季小旅行。

余文欽說，太平種植枇杷162公頃，是全台最大產區，尤其是大湖桶山區，套袋的枇杷有如繁星，十分壯觀。他說，去年9、10月因連續高溫影響授粉和著果，加上年初又逢低溫寒流，對枇杷成長與收成率都有影響，所幸在農友妥善施肥和悉心照料下，產量維持每公頃8千台斤，品質則更勝往年。

他說，枇杷價錢會因品質分成多個等級，但一般在每台斤200至300元間，可以買到不錯的枇杷。即日起至4月上旬是枇杷盛產期，除了可以到產地頭汴坑向農友購買，枇杷節活動現場也有展售，也可以打電話到太平區農會供銷部預約訂購，電話04，22781148轉分機182、188。

農業局科長吳建威說，太平是全台枇杷重要產區，現在是枇杷產季，太平區種植的枇杷果形碩大、色澤澄黃、果肉綿密多汁又香甜，一直以來是優質枇杷首選。

太平區長許貴芳也呼籲，到太平一遊可以品嘗到品質最佳的枇杷，又可以一覽太平的人文風情和美食。區公所和區農會共同規畫了系列的枇杷季活動，像是9日上午7時30分在聖和宮舉辦的親子健行活動、16日9時在立文公園舉辦「枇杷玩聚派對」、21日午9時太平區農會的枇杷評鑑會，以及23日上午9時育賢停車場的枇杷產業文化活動等，都歡迎大家前往。