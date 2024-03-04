「135巡道車」周遊彰化花道…風鈴木、杜鵑花接力上場
彰化縣二水鄉坑內坑步道黃花風鈴木近日盛開，成為遊客打卡熱點，社頭鄉福井鐵道文物館的「135巡道車」也到坑內坑快閃展示，吸引網美合照，下周還有社頭鄉的杜鵑花季、二水的花旗木鐵道櫻花都要陸續接棒上場。
二水鄉坑內坑步道從復興村受德宮旁為入口，夾道的黃花風鈴木最近大爆發，假日吸引大批遊客前往賞花，鄉代蔡文琳說，步道旁還有福井鐵道文物館運來的「135巡道車」，與花道相映成趣，也成為拍美景的最佳道具，不過黃花風鈴木花期較短，民眾也要把握賞花季，接下來二水還有員集路集集小火車鐵道旁的花旗木花季將會在3月底到清明節登場。
福井鐵道文物館負責人陳朝強說，「135巡道車」正在進行花道、花田巡迴展，樂當「拈花惹草」最徍道具，下一站將是下周的社頭鄉忠義路杜鵑花季，近二日就會把巡道車移至忠義路，歡迎大家來賞花。
「135巡道車」是陳朝強多年前從資源回收廠搶回已報廢的「台糖巡道車」，自費整修後，成為鐵道迷喜歡取景的文物，蔡文琳說，早期巡道車還被稱為「大人車」，專門用來接送巡視糖廠和甘蔗產區的長官們，是糖業鐵道歷史的最佳見證。
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