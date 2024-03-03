台中大里內新市場車輛進入干擾買菜？ 市府：本就是道路

台中市大里區新仁路的內新市場是地方重要的傳統早市，但許多人並不知道它是攤販占用道路形成，並不具合法市場資格。因此盡管有許多人抱怨市場竟有機車和車輛進入影響買菜，但因為它本就是道路，並無法禁足車輛進入。市府經濟發展局建議，可暫時比照情況類似的水湳市場，籌組「清潔管理委員會」自律，協助解決環境清潔及交通進出問題。

市議員李天生上午說，他接獲許多陳情，指大里區新仁路內新市場，經常有人把機車騎進去，造成壅塞及空氣汙染，甚至還撞傷人，要求市府重視、協助。

他說，不少民眾反映說，內新市場每逢假日、年節都有不少機車騎進，讓採買的主婦們苦不堪言。老年人騎進市場可以體諒，但很多中年人、年輕人也騎進去，影響大家購物，加上機車煙臭味，讓人非常不舒服。

店家周啟聖說，內新市場是歷史悠久的傳統早市，曾有熱心人士張貼公告禁止機車進入，並協調守望相助隊幫忙，但因沒有罰則，成效有限。也有人發起每攤酌收100元，請人指揮交通及清潔維護，不過多數攤商不願意繳納，目前沒有具體改善方法，十分頭痛。

經濟發展局市場管理科長蔡永福說，內新市場本是攤販占用道路形成的市集，因為本就是道路，所以無法禁止機車或其他車輛進入，這個情形和水湳市場相似，建議籌組「清潔管理委員會」，協助解決環境清潔及交通進出問題。