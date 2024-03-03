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嬉濱公園啟用 串連彰化景點同遊
彰化西北角生態資源豐富，縣府在西濱慶安水道規畫「嬉濱海豚公園」，昨天完工啟用，有17公尺寬大船意象的溜滑梯，還有彰化首座越野單車場，還可串連白色海豚屋、芳苑海空步道等景點。縣府也在西南角偏鄉，舉辦輔導成立民宿的說明會，利用彰化自然資源拚觀光。
「嬉濱海豚公園」緊鄰彰化伸港自然生態教育中心「白色海豚屋」，占地2.7公頃，設置兒童遊具，有海洋意象的溜滑梯、鯨魚造型攀爬架、兒童自行車練習場等，還有占地468坪的寵物公園，以及可供跑酷、滑板、越野單車使用的PUMP TRACK場地。
彰化縣長王惠美表示，嬉濱公園將成為彰化西北角的觀光新亮點，與周邊白色海豚屋，可串連烏溪自行車廊道、塭仔漁港、王功漁港、芳苑海空步道等知名景點。
王惠美也說，今年將啟動自然生態教育中心周邊光環境統包計畫600萬元，夜間可將光影投射在風力發電機，還要斥資8千多萬，打造彰濱線西慶安水道景觀橋，未來從北側白色海豚屋，可玩到南邊的塭仔漁港，完整環繞慶安水道。
城市暨觀光發展處表示，嬉濱公園與鄰近塭仔漁港、海空步道等景點，未來嬉濱公園、白色海豚屋可成為中繼景點。
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