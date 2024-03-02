彰化八卦山新開放攀爬遊具傳濺血 縣府：已加裝防護

彰化八卦山近年多處改造吸引更多族群前來遊玩，縣府在親子探索區打造二座縣內高差最大的溜滑梯，過年前完工驗收，卻有民眾在臉書社團貼文指出有兒童在使用時不慎撞到鐵欄杆濺血，縣府城觀處緊急派廠商設置防護設備改善，縣議員楊子賢建議再加裝扶手，以利不同年紀的使用者有抓握的地方。

網友在臉書貼文指出，在農曆春節期間有130公分的學童使用攀爬區，爬到最上方抬頭時撞到鐵欄杆，造成額頭紅腫、流鼻血；對此縣府城觀處指出，當初設計鐵欄杆有所作用，是為了讓使用者可手拉作為輔助，並引導採重心低姿態避免在高處翻覆跌落，事發後立即加裝防護軟件，議員建議在上方橫桿兩側加裝ㄇ字型立式扶手也會進一步評估設置。

楊子賢在2月27日邀集還我特色公園行動聯盟(特公盟)的公園專家與廠商到場會勘。他表示，現場溜滑梯因為高低差8.5公尺，在入口處又有矮牆的視野死角，建議增設滑梯紅綠燈管制，保持出口淨空以利安全，另有些器材的螺帽外露，也會請廠商裝保護軟套，避免兒童會有衣物勾到造成意外；考量現場家長休憩區座椅不足，也建議城觀處評估周遭尚未整理的雜草區，規劃為野餐區。