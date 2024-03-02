武陵農場開放自駕客入場 福壽山白色系櫻花接棒

2024武陵櫻花季落幕，目前農場內千島櫻、霧社櫻、琉球緋寒櫻等白色系櫻花綻放中，農場3月1日起開放自駕客入場。福壽山農場內的粉色櫻花也因氣候變化遭風吹落，接著由白色系櫻花登場。

2024年武陵農場櫻花季在2月29日落幕。為期22天櫻花季期間，武陵農場實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

櫻花季期間每天總量管制進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及1日遊遊客4200人，住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運車票進場。

武陵農場今天告訴媒體表示，隨著櫻花季結束，農場內的紅粉佳人花期已結束，不過農場內仍有其他品種櫻花綻放，白色系的千島櫻、霧社櫻以及深紅色的琉球緋寒櫻。目前武陵農場已無總量管制，開放自駕客入場賞花。

福壽山農場櫻花也進行更換，福壽山農場小編在官方臉書（Facebook）直播指出，近2日因氣溫驟降，農場內狂風驟雨沒有太陽，樹上的櫻花被風吹落，片片櫻花飄落地上，小編笑說都成「在地的櫻花」。目前場內的粉紅色系的櫻花已結束，接下來將由白色系櫻花接棒登場。